Культура

Усвятскую музыкальную школу отремонтируют в этом году

Комплекс мероприятий, посвященных 1000-летию упоминания Усвят в летописи, обсудили на совещании под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В этом году в рамках федерального проекта партии "Единая Россия" "Культура малой Родины" выполнен ремонт и переоснащение районного дома культуры на общую сумму 15,5 миллионов рублей. Благодаря нацпроекту "Культура" в этом году будет произведен капитальный ремонт детской музыкальной школы. На эти цели будет направлено 5 миллионов рублей. По областной госпрограмме "Образование" выделено более 9 миллионов рублей на ремонт Усвятской школы», - сообщил губернатор о том, что уже сделано в сферах образования и культуры и о том, что планируется сделать.

Почти 13 миллионов рублей направлено на ремонт 10 улиц поселка и еще почти 3,5 миллиона – на их благоустройство. Кроме того, администрация региона планирует установить в Усвятах стелу, отремонтировать пешеходный мост, лестницу на Замковую гору и автостанцию. Все это потребует еще порядка 7 миллионов рублей.

Далее участники совещания обсудили программу мероприятий, посвященных юбилею Усвят, и разработанный брендбук, который будет использоваться в том числе и на туристических маршрутах.