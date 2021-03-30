Культура

Михаил Ведерников намерен обсудить с Владимиром Путиным восстановление усадьбы Родзянко

Часть мероприятий по восстановлению усадьбы Родзянко в Усвятах может перейти на следующий год. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании, посвященном 1000-летию упоминания Усвят в летописи, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Концепция восстановления усвятского историко-ландшафтного заповедника уже разработана. Сейчас мы ведем переговоры о выделении на ее реализацию средств от министерства культуры. Честно скажу, пока не очень получается. Я очень сожалею о том, что обращение в адрес президента от региона не поступило своевременно», - пояснил глава региона. «Если бы это было сделано за три года, можно было бы рассчитывать на отдельный указ президента и дополнительное финансирование», - добавил Михаил Ведерников.

Губернатор Псковской области выразил надежду, что во время рабочей поездки в Москву ему удастся представить президенту проект восстановления усадьбы Родзянко и попросить помощь на его реализацию.

«1000-летний юбилей должен не просто стать поводом провести культурные мероприятия. Эта дата должна стать точкой отсчета роста благосостояния Усвятского района и его жителей», - добавил глава региона.