Культура

Сервис Okko покажет церемонию вручения наград премии «Оскар» в прямом эфире

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, проведет эксклюзивную прямую трансляцию 93-й церемонии вручения наград премии «Оскар», которая пройдет 26 апреля в 3.00 по московскому времени. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Полная запись церемонии вручения премии «Оскар» будет доступна в Okko по окончании прямой трансляции. Кроме того, позже в сервисе появится специальная полуторачасовая версия церемонии, включающая самые яркие и важные моменты.

Номинанты на соискание премии «Оскар» были объявлены в середине марта. В категории «Лучший фильм», которая по традиции считается самой престижной, представлены «Суд над чикагской семеркой», «Земля кочевников», «Отец», «Иуда и черный мессия», «Манк», «Минари», «Девушка, подающая надежды», «Звук металла». За награду в номинации «Лучшая мужская роль» поборются Риз Ахмед, Чедвик Боузман, Энтони Хопкинс, Гэри Олдман и Стивен Ян, на награду в категории «Лучшая женская роль» претендуют Виола Дэвис, Андра Дэй, Ванесса Кирби, Фрэнсис Макдорманд и Кэри Маллиган. Надежда от России – картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» в итоговый список номинантов в категории «Лучший фильм на иностранном языке» не попала. Полный список номинантов доступен на сайте американской киноакадемии.

Продюсерами трансляции 93-й церемонии вручения наград премии «Оскар» стали двукратная номинантка премии Стейси Шер, обладательница «Эмми» за организацию «Грэмми-2019» Джесси Коллинз и Стивен Содерберг, на счету которого – статуэтка за режиссуру фильма «Траффик».

«Церемония вручения наград премии "Оскар" – это важнейшее событие в мире кино, – говорит генеральный директор мультимедийного сервиса Okko Максим Евдокимов. – Мы уверены, что киноманы и ценители кинематографического искусства успели соскучиться по масштабным и красивым церемониям, поэтому рады, что «Оскар» наши пользователи увидят в реальном времени вместе со всем миром! Для нас становится хорошей традицией предоставлять пользователям возможность быть частью крупнейших индустриальных мероприятий».

Live-трансляция церемонии вручения наград премии «Оскар» будет эксклюзивно доступна для зарегистрированных пользователей Okko без дополнительной платы в приложениях для iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox, на сайте okko.tv.

Мультимедийный сервис Okko — один из крупнейших российских VoD-сервисов, лидер по платной модели монетизации. Проект стартовал в 2011 году и сегодня представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android), Apple TV, PlayStation 3, 4 и 5, web (ПК). Okko входит в экосистему Сбера.

Пользователи Okko могут купить и скачать понравившийся фильм в высоком качестве (8K, 4K, HDR), арендовать контент на 48 часов или купить подписку и смотреть его на любой популярной платформе. В коллекции сервиса — порядка 80 тысяч единиц популярного контента таких мировых киностудий, как Walt Disney Pictures, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros, Sony Pictures, Universal Pictures, а также ведущих европейских и российских производителей фильмов и сериалов.

Подписчикам Okko доступны популярные сериалы «Амедиатеки» и START, российское кино и мировые блокбастеры, артхаус и детский контент, а также образовательные программы и контент из области искусства. Okko предлагает подписки «Оптимум», «Премиум» и «Лайт», открывающие доступ к 60, 70 и 25 тысячам единиц контента соответственно. «Лайт» входит в подписку «СберПрайм».

На платформе Okko также доступен сервис спортивных трансляций Okko Спорт, предлагающий просмотр матчей Английской Премьер-лиги, MLS и Кубка Диего Марадоны. В 2021 году Okko Спорт также покажет MMA-турниры Bellator, теннисные турниры ATP 250 и финальную стадию Кубка Дэвиса.