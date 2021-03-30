Культура

Курсы повышения квалификации преподавателей струнных инструментов пройдут в Пскове

С 1 по 3 апреля года в Псковском колледже искусств состоится первая сессия курсов повышения квалификации преподавателей струнных народных инструментов (гусли, домра, балалайка) в дистанционной форме. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, слушателями курсов станут 22 преподавателя из 14 учреждений дополнительного образования Пскова и области (Бежаницы, Локня, Печоры, Новосокольники, Гдов, Опочка, Плюсса, Порхов), а также Смоленска.

Ведущий преподаватель курсов - выдающийся исполнитель на домре, народный артист России, профессор Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке, композитор Сергей Лукин.

Сфера его деятельности - выступления с лучшими оркестрами русских народных инструментов, с симфоническими оркестрами, камерные концерты, методические проекты и мастер-классы в крупнейших городах России, активная общественная деятельность.

В течение многих лет Сергей Лукин представляет русское исполнительское искусство во многих странах: США, Италия, Франция, Германия, Англия, Голландия, Япония, Корея. Его выступления на лучших площадках мира высоко оценила зарубежная пресса, давая восторженные рецензии на выступления артиста.

В течение последних лет получили широкое распространение многие методические труды Сергея Лукина: уникальная авторская работа «Уроки мастерства домриста», одно из первых профессиональных пособий для начального этапа обучения «Школа игры на трехструнной домре. Начальные классы», методический труд направленный на техническую подготовку исполнителей на домре «Юный виртуоз». А также нотные сборники: «Фантазии С. Лукина», «Играет С. Лукин. Концертный репертуар», «Школа игры на домре. Нотное приложение» и другие.

Он активно занимается организаторской и просветительской деятельностью, является председателем попечительского совета Благотворительного фонда им. М.А. Матренина. Особенной популярностью пользуются концертно-образовательное проекты Сергея Федоровича: научно-методическая конференция «Домра XXI век», проект «Народная мастерская», а также многочисленные авторские программы курсов повышения квалификации, с неизменным успехом проводимые во многих российских городах.

С 1 по 3 апреля Сергей Федорович проведет семинар, основанный на его авторской методике, в форме лекций и практических занятий (мастер-классов по видеозаписям).