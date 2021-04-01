Культура

Псковская картинная галерея празднует 100-летие

Псковской картинной галерее исполняется 100 лет сегодня, 1 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

«Золотой фонд живописи музея неизменно восхищает посетителей картинной галереи своим многообразием имен, стилей и направлений. Долгая дорога не всегда была легкой и безмятежной, но разные поколения сотрудников картинной галереи на протяжении всего своего профессионального пути создавали и продолжают вести летопись истории русского искусства XVIII – первой половины XXI веков, преодолевая сложности реального мира. В течение многих столетий художники разных эпох ведут свой диалог со зрителем, и этот разговор человека с человеком на языке образов погружает в искусство, а думая о искусстве – рисуешь жизнь», - прокомментировали в музее.

История картинной галереи переступила через вековой рубеж. Впервые этот славный юбилей отмечается в столь непривычных условиях – ведутся ремонтно-реставрационные работы. Но, несмотря на это, посетитель может обратиться к нашему сайту и узнать информацию об истории создания картинной галереи и о художниках, произведения которых хранятся в музее.

«Для любителей виртуальных экскурсий разработано приложение Artefact – гид по музеям России с дополненной реальностью. И мы опубликовали там первую выставку – "Разговоры об искусстве и не только"», - добавили в музее.