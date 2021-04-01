Псковская картинная галерея празднует 100-летие

Псковской картинной галерее исполняется 100 лет сегодня, 1 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.
История картинной галереи переступила через вековой рубеж. Впервые этот славный юбилей отмечается в столь непривычных условиях – ведутся ремонтно-реставрационные работы. Но, несмотря на это, посетитель может обратиться к нашему сайту и узнать информацию об истории создания картинной галереи и о художниках, произведения которых хранятся в музее.
«Для любителей виртуальных экскурсий разработано приложение Artefact – гид по музеям России с дополненной реальностью. И мы опубликовали там первую выставку – "Разговоры об искусстве и не только"», - добавили в музее.