Культура

Александр Козловский оценил ремонт в локнянском культурно-досуговом центре

В рамках региональной недели депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский посетил с рабочим визитом Локнянский район. В сопровождении главы муниципального образования Нины Степановой он осмотрел отремонтированный культурно-досуговый центр поселка Локня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата.

За последние несколько лет в рамках партийных проектов «Единой России» в КДЦ провели ремонтные работы. О них депутату рассказала руководитель учреждения Светлана Сергеева.

В частности, в 2020 году при поддержке партпроекта «Местный Дом культуры» преобразилась сцена в зрительном зале: полностью заменены механика и ее одежда. «Здание центра 1958 года постройки, с тех пор сцена не обновлялась. Сейчас к каждому мероприятию меняем ее оформление», – отметила Светлана Сергеева.

В 2018 году по проекту «Единой России» «Культура малой Родины» в зрительный зал приобрели новые кресла, а также провели косметический ремонт фойе. Теперь фойе используется в качестве выставочного зала, здесь в год проходит порядка 8-9 тематических выставок.

«Кресла мы приобрели секционные, чтобы можно было менять их расстановку в зале в зависимости от формата мероприятия», – пояснила руководитель КДЦ.

«У вас очень уютно», – сказал Александр Козловский по итогам осмотра КДЦ. Он подчеркнул, что ремонт подобных учреждений имеет большое значение, поскольку это культурный центр всего района: здесь проходят все крупные мероприятия. «Здорово, что проекты "Единой России" помогают преображать дома культуры в районах», – добавил он.

Культурно-досуговый центр поселка Локня в 2019 году стал победителем областного смотра-конкурса среди учреждений клубного типа «Клуб года». Клубные формирования учреждения посещают около 400 человек. На сегодняшний день, как сообщила Светлана Сергеева, требуется ремонт фасада и крыльца КДЦ.