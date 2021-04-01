Культура

Названы 10 любимых комедий псковичей

Российские комедии стали самыми популярными комедийными фильмами среди жителей Псковского области. К такому выводу пришли аналитики МегаФона после изучения данных собственного сервиса МегаФон ТВ за первый квартал этого года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

По данным исследования, лидер по просмотрам с начала года – комедия «Обратная связь»*. «Серебро» и «бронзу» разделили между собой фильмы «Непосредственно Каха: Крутой и еще крутее»* и «Глубже!»*.

В целом комедии занимают второе место среди остальных киножанров, уступая лидерство лишь захватывающим приключениям. При этом жители региона отдают предпочтение именно российским кинокомедиям, на долю которых приходится более 60% просмотров.

Также в ТОП-10 вошли:

Последний богатырь*

Настоящее будущее*

Убойный огонек

Мой друг Дед Мороз

Хэппи-енд*

Как Надя пошла за водкой*

Сделано в Италии

Среди комедийных ситкомов, по данным аналитиков компании, в рейтинг лидеров региона попали только киноленты российского производства. Самым популярным стал комедийный сериал «Ивановы-Ивановы»**. За ним следуют «Дылды»** и «257 причин, чтобы жить»*. Замыкают ТОП-5 лидеров «Война семей»* и «Гранд»*.

*Доступен в сервисе START

**Доступен в сервисе MORE.TV