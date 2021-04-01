Культура

Участник конкурса «Новая звезда» из Пскова просит поддержки в СМС-голосовании

Эфиры всероссийского вокального конкурса «Новая звезда» с певцом Кириллом Ефимовым из Псковской области начнут выходить на телеканале «Звезда» с 17 апреля. Пскович просит зрителей поддерживать его в СМС-голосовании. Об этом он написал в своем инстаграм-аккаунте.

«Начиная с 17 апреля каждую субботу наконец-то начнут выходить телеэфиры проекта "Новая звезда". Там будет СМС-голосование. Я надеюсь, вы сами все поняли», - написал Кирилл.

Напомним, 22-летний Кирилл Ефимов - лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов, лауреат премии президента РФ по поддержке талантливой молодежи. В этом году он участвует в телевизионном проекте.