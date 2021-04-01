Культура

Образ Александра Невского стал лейтмотивом концерта в Великих Луках

Концерт «Защитник русской земли», приуроченный 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского состоялся в Доме культуры Ленинского комсомола 31 марта в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ДК ЛК, среди зрителей концерта было очень много студентов структурного подразделения великолукского филиала ПГУПС - Великолукского техникума железнодорожного транспорта им. К.С. Заслонова.

Образ знаменитого полководца, дипломата, выдающегося государственного деятеля князя Александра Невского стал лейтмотивом всей концертной программы, ведь во все времена Александр Невский был героем России: «…укротивший варварство на востоке, низложивший зависть на западе…» (М.В. Ломоносов).

Концерт «Защитник русской земли», в котором приняли участие ТЮЗ «Панорама», Владимир Климов, образцовый хореографический коллектив «Балет для всех», народный коллектив ансамбль русских народных инструментов «Забава», Светлана Фетисова, народный коллектив фольклорный ансамбль «Заряница», образцовый хореографический коллектив «Жемчужина», образцовый коллектив театр детской песни «Летний дождь», образцовый коллектив молодежный театр моды «Абстракция», позволил всем зрителям перенестись в прошлое и вспомнить историю Руси XIII века, проследить жизненный путь Александра Невского.

Народный хореографический коллектив «Танцевальный салон» (Ярцево, Смоленская область, художественный руководитель - Заслуженный работник Культуры Светлана Белозерова), поразил великолукских зрителей и профессиональным исполнением народных танцев. Коллектив исполнил пять композиций, среди них «березка» - танец-хоровод, самый известный русский танец.

Доме культуры Ленинского комсомола выражает благодарность волонтерам структурного подразделения великолукского филиала ПГУПС - Великолукскому техникуму железнодорожного транспорта им. К.С. Заслонова и лично начальнику УПО, преподавателю Ольге Титенковой за волонтерскую помощь в организации и проведении концерта.