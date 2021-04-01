Культура

Новый выпуск «Михайловской пушкинианы» доступен всем желающим

Новый выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана» выпустил в свет Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, книга называется «Душа и слава».



На первой странице обложки нового сборника - репродукция картины

псковского художника Виктора Лысюка «Михайловское» из собрания музея-заповедника

Основу сборника составили материалы двух «сезонов» августовских Михайловских Пушкинских чтений, которые проходили в Пушкинском Заповеднике в 2019 и в 2020-м годах. Первые из них - «…Душа в заветной лире…» - были посвящены 220-летию со дня рождения поэта и приурочены к важной для Михайловского круглой дате: 195-летию приезда Пушкина в так называемую северную ссылку в псковское родовое имение.

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Второй раздел сборника объединил доклады и сообщения, прозвучавшие на чтениях «…Во славу Руси ратной…», которые проходили в музее под знаком 175-летия Великой Победы.

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Дополнили сборник материалами VIII, 2019 года, научно-практических чтений в рамках проекта «Библиотека в усадьбе».

Традиционно книга получилась разноплановой. Значимые для себя публикации здесь могут найти как специалисты в различных областях гуманитарных знаний, так и все, кто увлечен историей и культурой России не в силу каких-либо профессиональных соображений, а исключительно из личностных интересов.

Особый интерес псковичей, как полагают в музее, вызовут публикации с новым «пушкинским адресом» в сельце Булаеве Псковского уезда (автор статьи- Юрий Киселев, Псково-Изборский объединенный музей-заповедник) или со своего рода «картой» пушкинского Пскова - обзором современного состояния мест, где бывал поэт (автор - Владимир Васильев, «Псковгражданпроект»).

В научный оборот введены также новые архивные данные о псковичах - современниках Александра Пушкина. Например, о священнике Опочецкого собора Петре Погонялове, попавшем «в поле зрения» пушкиногорских музейщиков благодаря тому, что в заповедное собрание попал его экземпляр сочинения князя Дмитрия Кантемира «Систима, или Состояние мухаммеданской религии» 1722 года издания (автор - Елена Ступина, Пушкинский Заповедник). Другой современник Пушкина - Петр Лобков - оставил очень интересные дневниковые записи «Родословная Лобкова и памятник великих событий», где рассказывает, в частности, о настроениях опочан в годы Отечественной войны 1812 года, о «молебствиях с коленопреклонением о побеждении врага» (автор - Александр Кондратеня, Опочецкий краеведческий музей).

Из статей, подготовленных по итогам исследования новейшей истории Псковской земли, стоит особо отметить публикацию сотрудника Пушкинского Заповедника Натальи Виноградовой «Инфраструктура поселка Пушкинские Горы в годы фашистской оккупации. По документам управления Пушкиногорского района периода временной немецко-фашистской оккупации» с богатейшим сводом статистических и иных сведений.

Подчеркнем, что это только малая часть материалов из новой книги, в которую вошли 22 статьи и заметки, подготовленные историками и краеведами, музейными работниками, исследователями отечественной литературы и культуры разных веков и десятилетий из обеих столиц, Ленинградской и Псковской областей, из Нарвы (Эстонская Республика) и Марли-ле-Руа (Франция). Многие из публикаций качественно проиллюстрированы, в том числе и уникальными фотоматериалами из фондов и научного архива Пушкинского Заповедника.

Объем книги - 17 печатных листов, или 268 страницы. Уже сегодня новый выпуск «Михайловской пушкинианы» доступен всем пользователям интернета для чтения и свободного скачивания в разделе «Библиотека» на официальном сайте музея.