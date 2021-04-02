Культура

Входите, закрыто!

«Город производил удивительное впечатление: в любом самом обычном дворе, среди висящего на веревках белья, чумазых детей в песочнице, полуразваленного турника и качелей вдруг вырастала церковка, века, к примеру, XIII, и стояла себе, и никто на нее особо не обращал внимания, будто так и надо. Нас, москвичей, это просто поражало, у нас-то самая старая церковь – XV в.!» - и здесь капитан Очевидность задает вопрос: как вы думаете, о каком городе столичные туристы могли оставить такой отзыв?

Действительно, стоит написать в поисковике «сколько в Пскове», как тебе сразу «подсказывают» самый распространенный запрос - «церквей». Савва Ямщиков в своей книге о Пскове вроде бы упоминал, что их около 100. Конечно, любой турист горит желанием не только увидеть храм снаружи, но и заглянуть внутрь. Тем более если речь идет о церкви, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (туда по определению должен быть обеспечен доступ). Тем более если внутри - домонгольские фрески. Однако зачастую при всем желании в храм не попасть - любоваться приходится на ограду или дверной замок. Как в такой ситуации быть? Ответ на этот вопрос искали участники очередного заседания Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области. По традиции, без жарких споров не обошлось.

Фото: комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области

Все идет по Плану

Впрочем, началось собрание не с дискуссии, а с долгожданного отчета по реализации плана управления псковскими памятниками Всемирного наследия за 2020 год, представленного общественникам Марией Лисенковой, начальника службы управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников», действительного члена ИКОМОС.

При участии специалистов Института наследия Д.С.Лихачева за прошедший год сделано многое: проведен мониторинг состояния сохранности объектов и анализ полученных данных, определены проблемные поля и перечень необходимых исследований и работ, определены охранные границы, по всем объектам разработаны рекомендации касательно температурно-влажностного режима, формируется цифровой архив, составлен отчет на русском и английском языках для Центра Всемирного наследия - в данный момент он находится на согласовании в Министерстве культуры и МИД РФ (кстати, в ЦВН оценили старания псковичей, так и сказали: мол, «gladtosee», что ведется работа).

В числе ключевых проблем, связанных с псковскими памятниками, в отчете названы нехватка финансирования, отсутствие квалифицированных кадров, усиление транспортной и антропологической нагрузки, отсутствие соответствующей инфраструктуры, пренебрежение со стороны общественности, природные риски (например, опасность подтопления, обрушения склонов). Кроме того, наличие объектов ЮНЕСКО не учтено в выработанной Стратегии развития Пскова до 2030 года, но, как отметила Мария Лисенкова, в настоящее время идет работа по исправлению этого упущения.

На данный момент стартовало обсуждение отчета на уровне субъектов исполнительной власти и пользователей, выполняется корректировка плана управления. При этом специалисты сталкиваются с несовершенством российского законодательства. В частности, в ходе работы с представителями ИКОМОС, искусствоведами поступило предложение, связанное с необходимостью уточнения атрибутов «выдающейся универсальной ценности». Это понятие соотносится со святым для всех понятием «предмет охраны», однако, как считают эксперты, речь должна идти не только о подлинных элементах памятника, но и об исторической среде - например, застройке. Ее, как показывает практика, порой требуется защищать не меньше, чем сам памятник.

Стопорит работу и отсутствие в законе №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия» статей, связанных с финансированием мероприятий, связанных с сохранением и популяризацией объектов ЮНЕСКО. Многие годы на них выделяются средства в рамках общих федеральных программ и субсидий, однако всем известно, что с такими памятниками связаны повышенные обязательства. С просьбой разрешить юридический казус псковичи уже обращались в Министерство культуры, однако до сих пор данная проблема не решена. Вот и получается: говорим о развитии речного туризма, а сквер в районе причала обустроить не на что. Говорим о срочной необходимости реставрации собора Иоанна Предтечи, а финансирования днем с огнем. Понимаем, что необходимо повышать информированность экскурсоводов и населения, но на все про все - энтузиазм и три копейки.

В усыпальнице неспокойно

В 2019-2020 году с псковскими памятниками, внесенными в список ЮНЕСКО, не произошло никаких ситуаций, которые потребовали бы экстренного вмешательства органа охраны. Ни пожаров, ни ураганов. К тому же большинство объектов находятся в хорошей степени сохранности. Но, к сожалению, есть один памятник, который нуждается в срочных работах, так как, по мнению специалистов, на нем сложилась предаварийная ситуация. Это объект № 1523-004 Всемирного наследия ЮНЕСКО - собор Иоанна Предтечи, усыпальница псковских княгинь.

Фото: Вадим Боченков

По словам древлехранителя Псковской епархии монаха Антония (Воеводина), на данный момент тревожат многие технические моменты, которые могут привести к плачевным последствиям. Основная проблема - горизонтальное планирование: здесь необходимо организовать стоки, чтобы обеспечить отведение воды от памятника. Еще одна болевая точка - кровля. Она изготовлена из дюраля и, как рассказала старший научный сотрудник Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Ирина Мельникова, существенно износилась, есть протечки, что потенциально грозит разрушением кладки, деформациями. Мария Лисенкова подтвердила слова Ирины, добавив, что сотрудники комитета выходили на объект, проводили фотофиксацию. Вердикт органа охраны: «Покрытие как фольга, деревянные конструкции выгнили». Удивляться нечему: с 1950-х годов реставрационных работ здесь не проводили. Не будем повторно включать капитана Очевидность: всем понятно, что проблема вновь упирается в деньги.

Впрочем, на кровлю деньги вроде нашли. По сусекам - собор с 2007 года служит подворьем загородного мужского Крыпецкого монастыря, там и были изысканы средства. Сейчас разрабатывается предпроектная документация на ее ремонт. Но на необходимую реставрацию средств нет. Их можно было бы попросить в Министерстве культуры, но оно неохотно идет на финансирование псковских памятников, пусть даже они признаны всемирным достоянием (заметим, что несмотря на это, комитет все же планирует в этом году подать заявку на получение средств в рамках федеральных целевых программ).

Не исключено, что средства найдутся в АНО «Возрождение», на которое за последний год легло основное бремя по сохранению объектов культурного наследия в Псковской области. Но дело в том, что на ближайшее время список объектов на реставрацию уже сформирован. Поэтому собор Иоанна Предтечи в него попадет, но, скорее всего, уже во вторую очередь. «Возрождение» работает опережающими темпами, так что есть надежда на то, что памятник дождется обновления быстрее запланированного. Специалистов порадовало и то, что АНО планирует привлечь к работам в соборе известного псковского архитектора Сергея Михайлова, который знает памятник, что называется, вдоль и поперек.

А пока на стенах собора в притворе с северной стороны установили маяки, чтобы следить за возможными трещинами и предотвратить обрушения. Период мониторинга - раз в месяц, динамика будет изучаться до конца года. Если специалисты заметят тревожные изменения, будет приниматься экстренное решение. Впрочем, успокаивают они, наличие трещины не всегда говорит о том, что памятник упадет. Прежде чем бить в колокола, надо сделать качественный анализ.

Волнует общественников и вопрос доступа в собор. Службы здесь проводятся регулярно, утренние и вечерние, в остальное время в памятник, огороженный забором, не попасть, хотя на сайте Крыпецкого монастыря есть информация о том, что для посещения собор открыт ежедневно с 7.00 до 20.00. Как сообщил отец Антоний, в данный момент прорабатывается регламент по доступу к памятнику, здесь появится табличка со сведениями о времени работы собора. Что касается ограждения, то его установили, так как рядом парковочная зона: автомобилисты заезжали чуть ли не на территорию храма. При этом установлена ограда в рамках охранной зоны памятника, не больше и не меньше.

Из отзывов туристов о соборе Иоанна Предтечи с Яндекс-карт: «нет подходов к храму, ноги переломаешь»; «был последний очаг уютного старого храма, но скатывается как и остальные в новый тип коммерческих церквей с евроремонтом». Из позитива: «Эту красоту нужно увидеть своими глазами»; «Красиво, душевно, умиротворённо. Обязательно к посещению туристами и паломниками».

Мирожа: музей и/или монастырь

Проблема доступа актуальна и для Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря. Прежде всего, это связано с необходимостью сохранения памятника: домонгольские фрески не терпят перепадов температур и влажности, а значит, в дождь сюда нельзя ни в коем случае. Да и большой группой сюда не попасть: из соображений безопасности наследия действует ограничение на количество посетителей.

Фото: Вадим Боченков

Другой вопрос - наличие у территории двух равных в правах собственников, собственно, монастыря, и Псковского музея-заповедника. У каждой из сторон - свое видение развития памятника и, как следствие, разные представления о доступе к нему.

Позицию монастыря его настоятель, игумен Серафим (Козулин), озвучить на Общественном совете не успел - он покинул встречу, так как спешил на вечернюю службу. Впрочем, частично планы уже озвучивались. Так, летом 2019 года, когда регион посещал бывший заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев, в монастыре предложили перепланировать территорию, прилегающую к монастырю со стороны Святых ворот, отделить её от городского пляжа, благоустроить и сделать Святые врата главным входом в монастырь, как это и было ранее. Есть у обители и свои планы на территорию, которая прилегает непосредственно к тем воротам, через которые в монастырь попадают туристы в наши дни.

Музей предлагает иную планировку территории, проект уже передан на рассмотрение митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону, однако отклика музейщики пока не получили. В частности, специалисты обосновывают разделение потоков туристов на несколько частей: светские группы (в них ведь собираются не обязательно воцерковленные гости, но и атеисты, и мусульмане, и представители иных конфессий) продолжат заходить на территорию обители через прежние ворота, ну а паломники - через Святые.

Как рассказала кандидат исторических наук, доцент Псковского государственного университета, главный хранитель фресок Спасо-Преображенского собора Таисия Круглова, прежде территория Мирожи негласно делилась на монастырскую и музейную. Музейщики курировали территорию вдоль ограды со стороны Великой. Именно ее они и предлагают обустроить для комфортного пребывания туристов. Например, разместить кассу и информационный центр, обустроить прогулочную рекреационную зону, установить скамейки, обзорную площадку и сделать небольшой навес - открытую веранду без фундамента, где туристы могли бы пережидать дождь, слушать лекции, изучать баннеры временных экспозиций. Здесь же можно было бы оборудовать урны и биотуалет.

Кстати о ватерклозете. Чиновники предпочитают на эту тему стыдливо молчать, но гости Мирожи рассуждают очень даже требовательно. Дело в том, что туалет рядом с монастырем есть - если вы гуляли в дендропарке, наверняка обращали внимание на красивый зеленый контейнер. Кто-то особо заинтересованный даже наверняка пробовал туда пробиться. Но увы - на дверях замок. Это чудо благоустройства (там есть все удобства!) было когда-то передано городом на баланс монастырю, но открывать его на «постоянку» боязно, а «смотрителя туалета» пока не сыскать. Висит груша - нельзя скушать. «Сезон начинается, и мы столкнемся с проблемой», - как в воду смотрят музейщики.

Выслушав доводы специалистов Псковского музея-заповедника, члены Общественного совета приняли решение поддержать концепцию развития территории Мирожского монастыря, отметив, впрочем, что хотелось бы все же понять и планы его настоятеля. Для формирования плана управления памятником ЮНЕСКО консенсуса достигнуть придется. Чем быстрее - тем лучше.

Следующее заседание Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия состоится в конце апреля. Как сообщила председатель совета Наталья Савицкая, на нем планируется обсудить концепцию обустройства территории Гремячей горы.

Каким видится этот уголок старого Запсковья специалистам и неравнодушным псковичам - копией Финского парка, природной зоной отдыха, культурно-просветительским пространством с музейными экспозициями? К дискуссии приглашаются и читатели Псковской Ленты Новостей: делитесь вашими соображениями в комментариях!

Елена Никитина