Культура

В Пскове обсудили проект сохранения церкви Варвары Великомученицы

Эскизный проект сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Варвары Великомученицы» 1779 года постройки рассмотрели на заседании рабочей группы научно-методического и экспертного Совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете.

В ходе обсуждения члены рабочей группы одобрили и приняли проект с условием внесения изменений на основе высказанных замечаний.

Напомним, что объект культурного наследия федерального значения «Церковь Варвары Великомученицы» 1779 года постройки является одним из некогда многочисленных деревянных небольших одноапсидных храмов. По мере неизбежной утраты памятников деревянной культовой архитектуры она приобретает все большее историко-архитектурное значение.

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Деревянная церковь находится перед входом в Свято-Успенскую Псково-Печерскую мужскую обитель города Печоры. Ее построили в 1779 году на месте, где была ранее часовня Святой Великомученицы Варвары. В 1927 году церковь передали общине православной народности сето. Было несколько настоятелей, полностью совершавших богослужение на эстонском языке. Храм никогда не закрывался. К 1985 году народность сету начала эмигрировать в Эстонскую ССР, поэтому возникла потребность совершать богослужение также и на церковно-славянском языке. И приход начали называть русско-эстонским. К 2000 году прихожан народности сету осталось крайне мало и на сегодняшний день их не более 20-ти человек.