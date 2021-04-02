Культура

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Александром Голышевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Гость студии – генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Псково-Изборский объединенный музей заповедник» Александр Голышев.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о жизни музея в федеральном статусе. Что изменилось, кроме зарплат сотрудников? Поможет ли это решить вопросы кадрового голода в учреждении? Изменится ли подход к показу? Как будут использоваться экспозиционные площади, старые и новые?

Подробнее об этом и многом другом – в течение ближайшего часа. Радиослушатели могут присоединиться к беседе по телефону 56-73-72.