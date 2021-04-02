Культура

Презентация диорамы «Ледовое побоище» состоялась в Пскове

Презентация диорамы «Ледовое побоище», созданной для «Музея Ледовое побоище. Самолва», состоялась в Центральной городской библиотеке Пскова (на Конной). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, диораму псковичам представил писатель, путешественник и ученый Владимир Потресов.

К этому событию в библиотеке также открылись выставка, посвященная истории создания музея Ледового побоища в Самолве, и выставка книг про Ледовое побоище, среди которых новое издание - книга Владимира Потресова «Главный символ Пскова: история монумента в память о Ледовом побоище на горе Соколиха в воспоминаниях, документах, письмах, фотографиях и рисунках».

Вниманию посетителей также представили макет памятника на горе Соколихе.

Владимир Потресов подарил библиотеке на Конной и Псковской историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева два экземпляра переизданной им и заново отредактированной к 800-летию Александра Невского книги «Путем Александра Невского», которая вышла в свет полвека назад и в популярной форме рассказывает о научных открытиях экспедиции Академии наук в Гдовском районе Псковской области.

Как руководитель издательства «Пальмир», Владимир Потресов проанонсировал книгу своей супруги Татьяны Наместниковой про историю восточного побережья Чудского озера, в которой собраны подлинные рассказы жителей псковских деревень и которая выйдет в свет уже в этом году.

Кроме того, начальник управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов вручил Владимиру Потресову грамоту от властей города за многолетние заслуги перед псковичами.

Вслед за ним благодарственное письмо Владимиру Потресову вручил генеральный директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев, который напомнил собравшимся, что познакомился с Владимиром Потресовым еще в те времена, когда тот работал корреспондентом журнала «Огонек». По словам Александра Голышева, псковичи бесконечно обязаны Владимиру Потресову тем, что он открыл первый частный музей Ледового побоища и сделал смыслом своей жизни служение этому величайшему в истории России событию.

Представляя свою новую книгу, Владимир Потресов напомнил собравшимся, какой драматичной была история памятника Александру Невскому на горе Соколихе в Пскове, который был установлен в 1993 году при том, что его эскиз победил в конкурсе в 1967 году. Он также рассказал, что в этом году в «Музее Ледовое побоище. Самолва» откроется новая экспозиция, посвященная памяти экспедиции Караева, которая уточнила место сражения. В этой экспозиции будут представлены, например, такие экспонаты, как эскиз червонца, разработанного специально в честь Ледового побоища.

Украшением этой экспозиции станет диорама, которую создали псковские художники Илья Семин и Александр Коростелев. Это трехмерное изображение одного из кульминационных моментов Ледового побоища. Сценарий и композицию для этой диорамы придумал сам Владимир Потресов, а художники воплотили его идею, использовав для этого почти 100 оловянных и пластмассовых солдатиков плюс 4 килограмма соды, из которых сделан «снег».

По словам Ильи Семина, снег ему особенно удался. Художник Александр Коростелев добавил к этому, что для раскраски фигурок воинов он с Ильей Семиным использовал все доступные им исторические материалы, а также серьезно изучал геральдику, чтобы создать максимально аутентичные образы.

На диораме нет ни одного павшего воина, хотя по первоначальному замыслу они должны были там присутствовать, заметил Владимир Потресов, однако художники заявили, что «мертвые» тела категорически не вписываются в композицию, что, по словам директора музея в Самолве, позволяет маркировать это произведение «12+», а не «18+».