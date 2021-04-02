Культура

Гендиректор Псково-Изборского музея рассказал о зарплатах сотрудников

Зарплаты сотрудников Псково-Изборского объединенного музея-заповедника на 3 тысячи рублей больше средней по региону. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове гендиректор учреждения Александр Голышев, рассказывая о переменах, произошедших после присвоения музею федерального статуса.

«Зарплата — это очень важно. Сегодня у нас очень приличные зарплаты, и они на 3 тысячи рублей больше средней по области», - сообщил гость студии. Штатное расписание, по его словам, увеличилось на 40%.

«Сотрудники музея-заповедника прекрасно понимают ответственность — что это не маленький музей, а часть огромной федеральной структуры, поэтому все стараются работать так, чтобы музей успешно исполнял миссию, для которой он, собственно, и предназначен», - подчеркнул Александр Голышев.

На днях объединенный музей получил утвержденное штатное расписание, которое вступит в силу с мая. В соответствии с ним штат сотрудников учреждения насчитывает 425 человек. «Это очень серьезно. Не все специальности можно найти среди псковичей, но будем решать вопрос с приглашением специалистов из других регионов. Основной костяк сотрудников музея-заповедника — это наши ветераны и молодая поросль — выпускники университета», - сообщил директор учреждения, добавив, что в подразделениях музея работают «люди подготовленные, интеллектуально развитые, являющиеся настоящими музееведами, специалистами по экскурсионной деятельности, охране памятников — люди, которые умеют работать и с интересом это делают».