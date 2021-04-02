Культура

Голышев: Порховская крепость и Гремячая башня будут переданы в лоно объединенного музея

Рано или поздно Порховская крепость и Гремячая башня будут переданы в ведение Псково-Изборского объединенного музея-заповедника. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове гендиректор учреждения Александр Голышев.

«Нет сомнения, что со временем нашим объектом будет Порховская крепость, отреставрированные новые башни. Слава Богу, у нас их много», - отметил гость студии. Кроме того, полагает он, со временем музейным объектом станет и Гремячая башня. «И пока неисчерпаемая сокровищница Пскова не оскудела, каждый памятник истории и архитектуры, который будет реставрироваться, рано или поздно будет передаваться в лоно Псково-Изборского музея-заповедника», - сказал директор учреждения.

Также он ответил на вопрос о перспективах увеличения доли музейных экспонатов и объектов, подлежащих показу. «То, что экспонируется лишь 10% от музейных фондов, — общая беда музеев, будь то Лувр или Эрмитаж. Но функция музея — это не только экспонирование, но также сохранение и подготовка к экспонированию», - пояснил Александр Голышев.

Имеющихся площадей, даже с учетом предстоящего открытия «Музейного квартала» и недавно открытых башен и Двора Постникова, по его словам, недостаточно. «Жизнь вносит коррективы в интересы людей. Был период, когда интересовались историей Великой Отечественной войны, в последнее время явный рост интереса к Первой мировой войне. Мы также говорим о зарождении демократии в Пскове. Эти темы требуют осмысления и музейного обеспечения», - заключил директор музея.

Музей, по его словам, многое может показать, но возможностей пока нет.