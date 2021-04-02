Культура

Музыкальный диктант организуют в Пскове

Международная просветительская акция «Всеобщий музыкальный диктант» в четвертый раз пройдет в России, Белоруссии, Донецкой Народной Республике и Казахстане 11 апреля в 12:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы псковских площадок диктанта.

«Всеобщий музыкальный диктант» – праздник музыкальной грамотности, бесплатная международная просветительская акция для всех, кто желает развить свои музыкальные навыки и слух.

Для участия необходимо подать заявку на сайте, в назначенный день в 12:00 прийти на выбранную площадку проведения акции и написать один или несколько музыкальных диктантов. Участникам предстоит несколько раз прослушать авторский музыкальный отрывок, который на фортепиано исполнит опытный педагог, и на слух записать нотами услышанный материал.

Работы участников будут проверять преподаватели по сольфеджио по централизованно разработанным критериям, при желании от оценки можно отказаться. Сканы проверенных работ станут доступны в личном кабинете на сайте или будут разосланы участникам по электронной почте.

11 авторских диктантов разной сложности подготовлено для участников в этом году. Среди них есть ритмический диктант для людей без музыкального образования. Все диктанты создаются специально для акции, методическую сторону контролирует экспертный совет проекта. Желающих подготовиться к ритмическому диктанту организаторы приглашают на авторский видеокурс по музыкальному ритму. Для подготовки к мелодическим диктантам участники могут посетить очные занятия подготовительного курса на некоторых площадках.

Для тех, кто не сможет прийти на диктант лично, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья будет организована онлайн-трансляция всех диктантов с главной площадки проведения акции – РАМ имени Гнесиных (Москва). Желающие проверить свои музыкальные навыки смогут подключиться к трансляции и написать диктант самостоятельно. Онлайн-работы не проверяются и не оцениваются, но у участников будет возможность провести проверку самостоятельно - ноты всех диктантов организаторы опубликуют на официальном сайте.

230 площадок в 42 регионах (161 город) России, Белоруссии, Донецкой Народной Республики и Казахстана откроются для проведения «Всеобщего музыкального диктанта» в этом году. Псковичи могут попробовать свои силы на двух площадках. При регистрации на сайте проекта необходимо выбрать один из предложенных вариантов:

Доступ на площадки осуществляется только с соблюдением действующих в регионе санитарных норм и при наличии документов, удостоверяющих личность.

Проект реализуется при финансовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Федеральные партнеры проекта: Ресурсный молодежный центр, Арт-кластер «Таврида», Евразийский совет композиторов и музыкальных деятелей, Российское движение школьников, портал «Культура.РФ», Министерство культуры РФ, Российская академия музыки имени Гнесиных, ООО «Star Project».