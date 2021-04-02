Культура

Псковский музей готов принять под свое крыло ветшающие Палаты Меншиковых

Псковско-Изборский музей-заповедник готов принять под свое крыло ветшающие Палаты Меншиковых. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове гендиректор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев.

Он напомнил, что данный комплекс был восстановлен Псковским зеленхозом. «Сделали просто великолепно, а потом началась странная ситуация с налогообложением. Раньше федеральное законодательство подразумевало, что памятник можно было получить в безвозмездное пользование даже на 50 лет, а потом этот закон перестал действовать, и владельцу были выставлены огромные счета по налогам, которые он не смог оплатить», - напомнил гость студии.

«Сегодня мне даже сложно сказать, в чьей казне находятся Палаты Меншиковых. Памятник ветшает на глазах. А раньше там были и цветочный магазин, и галерея, и сувенирная лавка, и кафе. Плохо, что теперь здание находится в таком состоянии. Если что-то где-то можно решить, Псковский музей-заповедник готов принять памятник в свое владение», - отметил Александр Голышев.

Правда, сейчас, по его словам, «не то время, чтоб замахиваться на такие проекты», тем более, что в настоящее время на первом месте стоит реконструкция Псковского кремля. «Но, думаю, к объектам на Романовой Горке мы еще придем», - заключил он.