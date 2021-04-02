Псковский музей готов принять под свое крыло ветшающие Палаты Меншиковых

Псковско-Изборский музей-заповедник готов принять под свое крыло ветшающие Палаты Меншиковых. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове гендиректор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев.
Он напомнил, что данный комплекс был восстановлен Псковским зеленхозом. «Сделали просто великолепно, а потом началась странная ситуация с налогообложением. Раньше федеральное законодательство подразумевало, что памятник можно было получить в безвозмездное пользование даже на 50 лет, а потом этот закон перестал действовать, и владельцу были выставлены огромные счета по налогам, которые он не смог оплатить», - напомнил гость студии.
Правда, сейчас, по его словам, «не то время, чтоб замахиваться на такие проекты», тем более, что в настоящее время на первом месте стоит реконструкция Псковского кремля. «Но, думаю, к объектам на Романовой Горке мы еще придем», - заключил он.