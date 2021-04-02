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Культура

Фотовыставка из Коми «Природа. Традиции. Люди» работает в Пскове

03.04.2021 15:27|ПсковКомментариев: 0

Фотовыставка всероссийского выставочного проекта «Природа. Традиции. Люди» работает в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в дирекции по празднованию 100-летия Республики Коми, фотовыставка является первым проектом серии масштабных мероприятий, посвященных вековому юбилею Республики Коми. Экспозиция уже побывала в 57 регионах страны. В конце марта выставка открылась в спортивно-развлекательном центре «Простория». Насладиться красотой северного края жители и гости смогут до 7 апреля.

Благодаря фотоисториям проекта каждый россиянин ощутит дыхание Севера, почувствует силу величественной горы Манарага, увидит Девственные леса Коми и незабываемое северное сияние.

Фотопроект «Природа. Традиции. Люди» первым начал серию масштабных мероприятий, посвященных вековому юбилею Республики Коми. На протяжении нескольких месяцев выставка будет колесить по стране и открывать своим зрителям неповторимую красоту Севера, рассказывать о вековых национальных традициях и самобытной культуре, а также об одном из семи чудес России – столбах выветривания Маньпупунер.

На выставке представлены десять работ талантливых фотографов, сумевших запечатлеть ту самую изюминку земли Коми.

Организаторами выставочного проекта выступают Центр культурных инициатив «Югöр» и Национальная галерея Республики Коми. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.

Теги: #фотовыставка
Источник: Псковская Лента Новостей
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