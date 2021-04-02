Культура

В «страну русского детства» приглашает «Михайловское»

Сегодня, в день рождения русского советского художника-иллюстратора Юрия Васнецова, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» предлагает подписчикам и посетителям своих официальных страниц в социальных сетях новый выпуск видеожурнала «У нас в Михайловском и в его окрестностях».

Кадр из видеожурнала «У нас в Михайловском и его окрестностях».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в основу почти 20-минутного ролика вошли съемки из фильма «Сказочный художник Юрий Васнецов», над которым в «Михайловском» работали в 2013 году. О творчестве и личности художника в фильме и в видеожурнале размышляют его дочь, также художник Елизавета Васнецова, писатель Валентин Курбатов, директор музея-заповедника Георгий Василевич. В кадре оказываются книги, проиллюстрированные мастером, его работы, которые сейчас хранятся в Пушкинском заповеднике, редкие фотоматериалы.

Елизавета Васнецова, в частности, рассказывает зрителям о том, как у мастера проходил весь процесс создания детских книг, от первых прорисовок — фигур зверей и людей, сделанных непременно простым карандашом — и до момента, когда издание выходила из печати. «Озвучены в кадре и интересные наблюдения уже сегодняшнего дня: о том, как на зарубежных музейных выставках работы Юрия Васнецова воспринимают люди, выросшие на совершенно другой, казалось бы, литературе и книжной графике: жители Эстонии, Японии, Швеции. Важно, что и сегодня книги Юрия Васнецова остаются для нас не просто воспоминаниями о собственном детстве, — итожит сказанное Георгий Василевич, — но и объединяют вокруг себя людей разных поколений и культур. А Валентин Курбатов напоминает нам о той почти сказочной и такой далёкой "белой зиме" и "стране русского детства", которая осталась в том числе и в книгах, проиллюстрированных Юрием Васнецовым», - рассказали в музее.

Юрий Васнецов. «Сорока-ворона кашу варила…» (из собрания «Михайловского»).

Зрительный ряд дополняют звучащие за кадром детские песни советских композиторов и романс «Жаворонок» Михаила Глинки и Нестора Кукольника ив исполнении Большого детского хора имени В. С. Попова.

В музее уточнили, что нынешний выпуск журнала — уже 23-й с начала проекта, оказавшегося, судя по количеству просмотров в соцсети «ВКонтакте» и в Facebook, достаточно успешным и востребованным.