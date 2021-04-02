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Культура

Выставка уникальных книг откроется в Псковской областной библиотеке 14 апреля

04.04.2021 19:01|ПсковКомментариев: 0

Выставка книг, подаренных Тюменским региональным общественным благотворительным фондом «Возрождение Тобольска», состоится в Псковской областной научной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) 14 апреля в 11.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Руководит фондом историк, книгоиздатель, меценат, почетный академик Российской академии художеств Аркадий Елфимов.

«За 27 лет своего существования фонд "Возрождение Тобольска" одарил уникальными изданиями не одну библиотеку нашей страны, - рассказали в пресс-службе. - Все потому, что главной миссией фонда является просвещение и сохранение отечественной культуры, которая является стержнем российской государственности. Многие из изданий фонда получила в дар и Псковская областная универсальная научная библиотека. Прежде всего, это уникальное, богатое по полиграфическому и художественному исполнению, издание "Художники - фонду "Возрождение Тобольска", в котором представлены более 30 рисунков, гравюр, экслибрисов художников из разных городов России».

Библиотеке передали историко-культурологический, художественно-­просветительский альманах «Тобольск и вся Сибирь». Он посвящен исторической эпопее освоения и преобразования Урала, Сибири и Дальнего Востока; тома «Курган» и «Омск», четырехтомная художественно-­документальная, историческая эпопея о великом Северном морском пути; двухтомник, посвященный исторически сложившимся связям между Белоруссией и Сибирью; альбом репродукций заслуженного художника России, графика Александра Бакулевского; книги российского мецената, поэта Дмитрия Мизгулина; издания сибирского писателя Михаила Тарковского - внука поэта Арсения Тарковского и племянника режиссера Андрея Тарковского.

Выставка состоится в рамках XVI Международного книжного форума «Русский Запад», который пройдет с 14 по 17 апреля. Вход свободный.

Теги: #книги #Псковская областная библиотека #выставка
Источник: Псковская Лента Новостей
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