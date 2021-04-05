Культура

Проведение концертов на стадионе «Машиностроитель» не планируется

Проведение концертов на реконструированном стадионе «Машиностроитель» в Пскове не планируется. Об этом сообщил представитель городской администрации, отвечая на вопрос подписчика в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова.

«Проведение концертов на стадионе "Машиностроитель" не запланировано. Концерты будут проходить в Зеленом театре», - ответили в администрации на соответствующие вопрос псковички.

Смотрите также Стадион «Машиностроитель» в Пскове планируют сдать в эксплуатацию 1 июня

Напомним, в первую очередь реконструкции стадиона «Машиностроитель» вложили более 700 млн рублей из федерального бюджета. Открытие обновленного стадиона планируется 1 июня.