Культура

Псковская библиотека приглашает на лекцию о космосе детства

Центральная городская библиотека приглашает на лекцию «Нонконформизм и космос детства» петербургского художника, президента арт-центра «Пушкинская-10» Евгения Орлова 9 апреля, в преддверии Дня космонавтики. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили Псковской Ленте Новостей в Центральной городской библиотеке.

На лекции будет представлен выставочный проект, в котором принимали участие художники из Пскова, Петрозаводска, Новгорода, Санкт-Петербурга. Работы выставки основываются на идеях русского авангарда и русского космизма.

Напомним, космизм - философское течение начала XX века, оно связано с именами Циолковского, Вернадского, Бердяева. Вопросы единства человека и Вселенной, открытие новых миров нашли отражение в картинах Малевича, Рериха и других авангардистов. В XXI веке идеи авангарда продолжают нонконформисты - и здесь не только музыка сфер, но и размышления на тему новейшей русской истории, и освоение космоса в философском плане.

«Русским космизмом можно назвать поток русской культуры и науки, состоящей из работ философов, ученых, теологов, писателей, поэтов и художников», - прокомментировал лектор Евгений Орлов.

Мероприятие начнется в 17.00. Вход свободный.