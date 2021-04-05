Культура

Псковички отличились на конкурсе среди студентов колледжей искусств Северо-Запада

Победителями открытого смотра-конкурса среди учащихся фортепианных отделений колледжей искусств и музыкальных училищ Северо-Запада России стали студентки 1 курса Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

Конкурс проходил на базе Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова 2-7 апреля. В нем принимали участие 32 студента музыкальных училищ Архангельска, Вологды, Мурманска, Сыктывкара, Воркуты, Петрозаводска, Санкт-Петербурга. Они выступали в двух возрастных группах: студенты 1-2 курсов и студенты 3-4 курсов, в двух турах, включающих разножанровые и разностилевые произведения композиторов XVIII-XXI веков.

По результатам конкурсных прослушиваний Ольга Янкевич (преподаватель Зоя Королёва) стала лауреатом 1 степени, а Ева Кальцанова (преподаватель Виктор Сергеевич Иванов) – лауреатом 2 степени. Они выступали в первой возрастной группе.

Как отметил председатель жюри, заведующий кафедрой специального фортепиано, профессор, Заслуженный деятель искусств РФ Виктор Портной, псковский колледж приятно удивил жюри уровнем подготовки и степенью одаренности студентов.

Победители получили почетные дипломы и памятные подарки. «Участие в конкурсе стало для студентов определенной ступенью профессионального роста, стимулом для дальнейшей творческой деятельности и самосовершенствования», - отметили в колледже.