Культура

От Ледового побоища до Urbex-фото: круглый стол пройдет в «Михайловском» 9 апреля

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» завтра, 9 апреля, будет работать XI круглый стол «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти выдающегося музейщика, историка и краеведа, специалиста по охране памятников М. Е. Васильева. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в программу мероприятия включено 15 докладов и сообщений.

Планируется, что работу заседания начнут с выступления главного хранителя музейных территорий Пушкинского заповедника Екатерины Дмитриевой. Она расскажет о ходе и перспективах работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Могила Пушкина Александра Сергеевича (1799-1837)» в текущем и следующем году.

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Кроме того, в программе круглого стола есть ряд исторических и краеведческих докладов и сообщений, охватывающих период жизни в Святогорье и на других территориях псковского региона (Порхов, Волышово, Новоржев, проч.) от конца XVIII столетия до времен Великой Отечественной и далее 1950-1960-х годов.

Среди особенно сложных и актуальных для музейщиков и историков тем — вопросы по топонимике предполагаемого места Ледового побоища (Александр Потравнов, Татьяна Хмельник, авторы и редакторы интернет-проекта «Регионавтика Северо-Запад», Санкт-Петербург). Пойдет за круглым столом разговор и об Urbex-фотографии как способе изучения и мониторинга историко-культурных территорий и объектов культурного наследия (Александра Соболева, лаборант фондов Всероссийского музея А. С. Пушкина, Санкт-Петербург).

Среди докладчиков, уточнили в «Михайловском», исследователи из Пскова, Пушкинских Гор, Новоржева, Москвы, Санкт-Петербурга, от студентов до кандидатов наук.

Начнет работу круглый стол памяти М. Е. Васильева в 9.30 в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловского». Стать его слушателем и принять участие в обсуждении, по музейной традиции, свободно может каждый желающий.