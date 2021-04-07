Культура

«Повести Белкина» в художественном прочтении Игоря Шаймарданова экспонируют в Тарханах

Сегодня, 9 апреля, в Государственном Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» (Белинский район Пензенской области) открыли выставку «А.С. Пушкин. Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Иллюстрации Игоря Шаймарданова», из фондов Государственного музея-заповедника «Михайловское» (Пушкиногорский район Псковской области).



Игорь Шаймарданов. Из иллюстраций к повести «Станционный смотритель». Из фондов «Михайловского».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», основу экспозиции составляют 22 иллюстрации к пушкинской прозе, выполненные художником в конце 2015 — начале 2016 года. Живописный ряд пушкиногорские музейщики дополнили книжным. Помимо собственно книги «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А. П.» с иллюстрациями Игоря Шаймарданова, увидевшей свет силами Государственного музея-заповедника «Михайловское», здесь представлены и другие издания этого пушкинского шедевра, от начала до последних десятилетий прошлого века.

В музее напомнили, что передвижная выставка «А.С. Пушкин. Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Иллюстрации Игоря Шаймарданова» имеет счастливую зрительскую судьбу. За пять с небольшим лет ее показывали псковичам и пушкиногорцам, возили в Гатчину (апрель 2016 года), в белорусский Полоцк (май 2017 года). Выставку экспонировали в пушкинских филиалах Тверского государственного музея в Бернове и в Торжке (октябрь-декабрь 2018-го), в музее-усадьбе Набокова «Рождествено» в Ленинградской области (март-май 2019-го). Кроме того, в 2016 году, в год 135-летия создания «Повестей…», книга с иллюстрациями Игоря Шаймарданова была презентована на L Всероссийском Пушкинском празднике поэзии как «Книга праздника».

Напомним, что известный художник, автор «Михайловских царапок» и других шутливых «михайловских хроник из жизни Пушкина» давно и плодотворно сотрудничает с Пушкинским Заповедником и многие его работы не просто хранятся в музейных фондах, но активно «выходят» к самому широкому зрителю в составе как сборных, тематических, так и персональных выставок. Несколько лет Игорь Шаймарданов был главным художником Всероссийского Пушкинского праздника поэзии в Святогорье. Силами музея-заповедника не единожды выходили в свет альбомы с репродукциями его работ, открытки-«картинки» по мотивам жизни Пушкина в Михайловском и многое другое.

Михайловская выставка в лермонтовских «Тарханах» будет работать до 24 июня.