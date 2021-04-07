Культура

Всеобщий музыкальный диктант прошел в Пскове

Международная просветительская акция «Всеобщий музыкальный диктант» состоялась в Пскове 11 апреля.

На двух региональных площадках – в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова и в Центре развития молодежи «Лофт» - 43 участника смогли попробовать свои силы в написании музыкальных диктантов различного уровня сложности.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе колледжа искусств, одновременно акция «Всеобщий музыкальный диктант» прошла 11 апреля на 230 региональных площадках в более чем 150 городах России, Беларуси, Донецкой Народной Республики и Казахстана.

Благодаря порталу Культура.РФ онлайн-трансляцию всех 11 уровней диктанта можно было посмотреть из любой точки мира. Записи всех трансляций будут доступны в группе https://vk.com/musdictation. Для самопроверки онлайн-участников там же будут в свободном доступе ноты всех диктантов.

В данный момент координаторами ведется статистический подсчет и отправка сканов проверенных работ на электронные почты участников.

Участники, не получившие сканы своей работы в течение нескольких дней, смогут связаться с региональным координатором, назвав площадку, на которой был написан диктант.

В ближайшее время в каждом регионе состоятся церемонии награждения отличников диктанта. Конкретные даты можно будет уточнить в региональной группе (https://vk.com/vmd_pskov), на официальном сайте ПОКИ им. Н. А. Римского-Корсакова и по телефону: +7 921 703 00 24 (координатор акции в Пскове - Ксения Удовик).