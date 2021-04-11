Культура

«Михайловское» проводит конкурс на лучшую фотографию звездного неба

Государственный музей-заповедник «Михайловское» объявляет фотоконкурс к 60-летию первого полета человека в космос. Творческое соревнование назвали строкой из «Онегина» — «Светил небесных дивный хор». Об этом Псковской Ленте сообщили в музее.

Друзьям и посетителям заповедника, вне зависимости от возраста и гражданства, предлагают поделиться своими фотографиями звездного неба над Михайловским.

Игорь Шаймарданов. Звезды в Михайловском. Из цикла «Михайловские царапки». Из собрания музея-заповедника

Победителей конкурса по музейной традиции будут определять сразу два жюри — зрительское и музейное. Заполнить заявку и прислать свой снимок на конкурс нужно до 3 ноября; по мере поступления работы будут размещать на музейном сайте. Зрительское голосование откроется 5 ноября и будет длиться месяц с небольшим, до 10 декабря.

Все подробности об условиях «космического» конкурса можно найти на сайте «Михайловского».