Культура

В Великих Луках пройдет конференция, посвященная 855-летию города

15 апреля в городе на Ловати состоится историко-краеведческая конференция «Великие Луки: взгляд из прошлого», посвященная 855-летию первого летописного упоминания города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил член оргкомитета, депутат Великолукской городской думы, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков.

Дмитрий Белюков

В конференции примут участие 34 докладчика, представляющие Великие Луки, Псков, Опочку, Великолукский район, Торопец (Тверская область).

Работа конференции пройдет по нескольким направлениям: «Великие Луки в истории России и Псковского края», «Историко-культурное наследие Великих Лук и Псковского края: проблемы сохранения, изучения и популяризации», «Личность в истории края».

Участникам конференции будут предложено знакомство с выставкой архивных документов «Великие Луки: взгляд из прошлого» (из фондов Государственного архива Псковской области и его отделения в г. Великие Луки).

Кроме того, на пленарном заседании будет представлена видеопрезентация фонда личного происхождения в Великолукском отделении Государственного архива Псковской области Галины Трофимовой, профессора, члена Союза краеведов России, сопредседателя Великолукского городского краеведческого общества.

Организаторами конференции выступают Центральная городская библиотека им. М.И.Семевского, Великолукское городское краеведческое общество, Общественный совет по вопросам историко-культурного наследия г.Великие Луки при поддержке комитета культуры администрации г.Великие Луки.

В связи с эпидемиологической ситуацией в конференции смогут принять участие только докладчики и члены Великолукского городского краеведческого общества.

Программа историко-краеведческой конференции «Великие Луки: взгляд из прошлого»>>>