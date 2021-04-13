Культура

Музей Победы пригласил проголосовать за рисунки юных художников Псковской области

Работы юных художников Псковской области вошли в онлайн-выставку «Мои герои большой войны», которую разместил на своем сайте московский Музей Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Это рисунки участников всероссийского конкурса, организаторами которого стали фонд Оксаны Федоровой в сотрудничестве с Музеем Победы, Почтой России, Российской государственной детской библиотекой и Национальной родительской ассоциацией при поддержке компании «Киноцентр».

Школьники Псковской области прислали на творческое состязание десятки рисунков. В своих работах ребята изображали известных героев и детей войны, тех, кто сражался с врагом на фронте и партизанских отрядах, и кто трудился в тылу. Многие работы созданы на основе историй семьи или родного края, посвящены подвигам родственников, прабабушек и прадедушек.

До 24 апреля интернет-пользователи смогут проголосовать за понравившиеся работы, чтобы поддержать юных земляков. Набравшим наибольшее количество голосов вручат «Приз зрительских симпатий». Выбирать лучшую работу будут в трех возрастных категориях - 6-10, 11-13, 14-17 лет. Имена победителей «Приза зрительских симпатий» станут известны 25 апреля. Они получат именные сертификаты и Zoom-экскурсию по новой экспозиции Музея Победы!

Всего же на сайте размешено более 10 тысяч рисунков, посвященных памяти героев, живших и воевавших в годы Великой Отечественной войны. Напомним, церемония награждения победителей конкурса пройдет 25 апреля в Москве. 10 лучших работ в номинации «Рисунок» станут основой для серии коллекционных почтовых открыток, которые будут отпечатаны «Почтой России» лимитированным тиражом и представлены на церемонии. Всего же в 2021 году конкурс проводился по 6 номинациям: индивидуальные работы в номинациях «Рисунок» и «Поэзия» (возрастные группы 6-10, 11-13, 14-17 лет), индивидуальные и коллективные работы по номинациям «Видеорепортаж», «Вокал», «Танец», «Оригинальный жанр».