Культура

Псковичей приглашают на выставку «Портреты Георга Отса в ролях»

Презентация передвижной выставки фотографий «Портреты Георга Отса в ролях» состоитсяв Псковской областной научной библиотеке 15 апреля. Мероприятие является частью основной программы XVI международного книжного форума «Русский Запад». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ПОУНБ.

Выставка приурочена к 100-летию со дня рождения Георга Отса, советского, эстонского певца эстрады, оперы и оперетты, которое отмечалось в 2020 году. Мероприятие организовали по инициативе и информационной поддержке посольства Эстонии в Москве.

15 фотографий являются своеобразной портретной галереей певца и отражают вехи его карьеры через созданные образы героев опер и оперетт: Рене («Бал-маскарад»), Данило («Веселая вдова»), Пауля Рунге («Свет в Коорди»), Пьера («Песня пустыни»), Порги («Порги и Бесс»), Кола («Кола Брюньон»), Папагено («Волшебная флейта») и другие.

В ходе презентации покажут 5 интервью современников, коллег и друзей Георга Отса. Ведущий встречи - Димитрий Миронов, советник по вопросам культуры посольства Эстонии в Москве. В мероприятии также примут участие генеральный консул Генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм и директор псковской канцелярии консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Трийн Партс.

Песни из репертуара Георга Отса исполнит студент 3 курса специализации «Музыкальное искусство эстрады» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Валерий Огло.

Мероприятие начнется в в 14.30 по адресу: улица Профсоюзная, дом 2. Предварительная запись на мероприятие обязательна по телефону: +7(8112)724562.