Культура

Работы студентов псковского колледжа представлены на выставке в Санкт-Петербурге

Работы студентов и преподавателей специальностей «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Дизайн в области культуры и искусства» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова принимают участие в XVII российской выставке «Территория творчества». Выставка посвящена году чистой воды в Ленинградской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Экспозиция начнет свою работу 14 апреля в выставочном зале «Форум» ГУП «Водоканал». Как сообщили в образовательном учреждении, работы студентов и преподавателей колледжа искусств неоднократно были представлены на выставках «Территории творчества» в Санкт-Петербурге.

Авторами выставочных работ в этом году стали: Константин Зинин, Ольга Устинова, Зинаида Петрова, Ольга Зинина, Наталия Колосова, Татьяна Плотникова, Лилия Ильина, Дарья Крюкова, Валерия Ковалева, Виктория Кабанен, Марианна Филюкова, Маргарита Семенова, Евгений Никитин, Валерия Федорова.

Работы студентов и преподавателей колледжа, представленные в экспозиции, можно увидеть в альбоме.