Культура

Монумент в честь зарождения Знамени Победы под Идрицей будет высотой с пятиэтажный дом

Монумент в честь зарождения Знамени Победы, который установят возле поселка Идрица Себежского района, будет высотой с пятиэтажный дом. Об этом сообщается в группе районной администрации в социальной сети «ВКонтакте».

«В настоящее время строители ведут работы по благоустройству территории, в центре которой в самое ближайшее время должны начаться сложные инженерные мероприятия по монтажу самого памятника, который, по обнародованным ранее сведениям, будет высотой с пятиэтажный дом, - говорится в сообщении. - Один вид предстоящих работ будет вызывать трепет ввиду их сложности и масштабности».

Монумент появится рядом с международной автомобильной магистралью М9 «Москва - Рига». «Ждать осталось недолго. По темпам, которыми проводится благоустройство территории, момент установки памятника не за горами», - добавили в администрации.