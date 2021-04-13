Культура

Псковичей научат раскрашивать яйца

Мастер-класс «Декупаж пасхального яйца» состоится в Пскове в рамках X Пасхального фестиваля 20 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городского молодежного центра.

Мероприятие проведет Анжелика Владимирова, мастер по разным видам декоративно-прикладного творчества и сотрудник арт-студии «Саквояж». Приглашаются молодые семьи и молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.

Место проведения мастер-класса - молодежный центр (улица Максима Горького, 15). Начало мероприятия – 17.00. Количество мест ограничено.