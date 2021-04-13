Культура

Псковская библиотека приглашает на презентацию поэтического сборника Андрея Васильева

Центральная городская библиотека приглашает на презентацию нового поэтического сборника «Черта» лауреата конкурсов и фестивалей авторской песни Андрея Васильева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской библиотеке.

В презентации книги примут участие творческое объединение «Махаон», театр-студия «Гротеск», известные музыканты и авторы из Пскова.

К настоящему времени Андреем Васильевым записаны 4 сольных альбома авторской песни: «Век соломенных крыльев», «Очертания», «Круги на воде», «Если сна разобьется хрусталь...» На презентации Андрей Васильев представит песни из нового альбома «В тихом городе N».

Мероприятие пройдет в Центральной городской библиотеке 18 апреля. в 15.00. Вход свободный.