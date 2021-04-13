Культура

Свыше 450 участников собрал в Псковской области конкурс искусств «Центр талантов - 2021»

Итоги открытого регионального конкурса искусств «Центр талантов – 2021» подвели в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в автономной некоммерческой организации культуры, искусства и спорта «Центр талантов».

Общее число участников конкурса превысило 450 человек. Всего поступило 96 заявок от учреждений культуры Псковской области. Заявки поступили от участников из Пскова, Острова, Себежа, Великих Лук, Бежаниц, Дедовичей, Порхова, Плюссы, Невеля, Псковского района.

Гостем конкурса стал коллектив Детского православного театра «О Тропос» прихода храма Св. прав. Иоанна Русского в Ульянке.

По итогам конкурса звание гран-при присуждено: