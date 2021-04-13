Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
в последний путь
Ребята! Вступайте в профсоюз!
Жить экологично очень просто
Знак качества фабрики обуви Nordman
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Вузы вышли из моды
Доска позора
...и юный «Октябрь» впереди
Телефон прямого эфира 56-73-72
Мусор для ЮНЕСКО
 
 
 
ещё Культура 13.04.2021 16:460 В Великих Луках пройдет конференция, посвященная 855-летию города 15.04.2021 12:520 Дипломат Владимир Симиндей побывал на книжном форуме «Русский Запад» в Пскове 15.04.2021 12:380 Никто, кроме нас — заместитель директора «Михайловского» о воспитании любви к книгам 15.04.2021 12:310 Свыше 450 участников собрал в Псковской области конкурс искусств «Центр талантов - 2021» 14.04.2021 21:240 Псковская библиотека приглашает на презентацию поэтического сборника Андрея Васильева 14.04.2021 18:431 Псковские депутаты рассказали о важной роли книжного форума «Русский Запад»
 
 
 
Самое популярное 14.04.2021 11:1720 Каждый заместитель губернатора Псковской области заработал более 5 млн рублей в 2020 году 12.04.2021 11:092 Псковский гидрометцентр прогнозирует спад аномального тепла 12.04.2021 23:433 Рейтингомер: Отставка Малышевой, «побег» Шлосберга и камбэк Брячака 12.04.2021 16:4918 Жанна Малышева может покинуть пост главы комитета по культуре 12.04.2021 18:418 Железнодорожный состав перевозит военную технику в Пскове. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Свыше 450 участников собрал в Псковской области конкурс искусств «Центр талантов - 2021»

15.04.2021 12:31|ПсковКомментариев: 0

Итоги открытого регионального конкурса искусств «Центр талантов – 2021» подвели в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в автономной некоммерческой организации культуры, искусства и спорта «Центр талантов».

 

Общее число участников конкурса превысило 450 человек. Всего поступило 96 заявок от учреждений культуры Псковской области. Заявки поступили от участников из Пскова, Острова, Себежа, Великих Лук, Бежаниц, Дедовичей, Порхова, Плюссы, Невеля, Псковского района.

 

Гостем конкурса стал коллектив Детского православного театра «О Тропос» прихода храма Св. прав. Иоанна Русского в Ульянке.

 

По итогам конкурса звание гран-при присуждено:

  • образцовому художественному коллективу детской вокальной студии «Позитив»
  • солисту-инструменталисту Детской школы искусств г. Пскова Михаилу Немчинову
  • ученице Детской музыкальной школы №1 им. Мусоргского г. Великие Луки Марии Курановой

 

Теги: #концерт #конкурс #Дом офицеров
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы принятие закона об ограничении работы в такси судимым за тяжкие преступления?
В опросе приняло участие 274 человека
15.04.2021, 12:570 Тягач с 9 килограммами волос брюнеток остановили на границе 15.04.2021, 12:520 Дипломат Владимир Симиндей побывал на книжном форуме «Русский Запад» в Пскове 15.04.2021, 12:450 Молодые люди продали забор со свалки в Куньинском районе 15.04.2021, 12:380 Никто, кроме нас — заместитель директора «Михайловского» о воспитании любви к книгам
15.04.2021, 12:310 Свыше 450 участников собрал в Псковской области конкурс искусств «Центр талантов - 2021» 15.04.2021, 12:300 «Сообразим на троих»: «Экватор» губернатора Михаила Ведерникова 15.04.2021, 12:210 Ограбившего магазин себежанина привлекли к общественным работам 15.04.2021, 12:130 Чемпионат по стрельбе из боевого оружия прошел в Пскове
15.04.2021, 11:570 Все было прозрачно - представитель «Формоза ИТ» о скандальной закупке мебели в ДМШ 15.04.2021, 11:380 Очаг коронавируса выявлен в администрации Пустошкинского района 15.04.2021, 11:370 Суд присяжных дважды оправдал обвиняемого в двойном убийстве псковича 15.04.2021, 11:360 Движение на Октябрьском проспекте в Пскове больше перекрывать не планируют
15.04.2021, 11:170 Два смертельных случая от COVID-19 зафиксировали за сутки в Псковской области 15.04.2021, 11:130 Антинаркотический рейд провели полицейские в псковских общежитиях 15.04.2021, 11:060 Пенсионеры Псковской области сразились в конкурсе по компьютерному многоборью 15.04.2021, 11:002 Началась видеотрансляция пресс-брифинга о закупке мебели для ДМШ
15.04.2021, 10:524 Вандалы продолжают ломать памятник солдатам Первой мировой войны в Пскове 15.04.2021, 10:430 В Гдовском районе с самолета заметили лесной пожар 15.04.2021, 10:330 «Беседка»: Насколько современна российская внешняя политика? 15.04.2021, 10:260 Два строения сгорели ночью в районах Псковской области
15.04.2021, 10:110 Юным художникам Псковской области предложили нарисовать мир без войны 15.04.2021, 10:010 Угрожавшего своей супруге ножом печерянина привлекли к ответственности 15.04.2021, 09:450 Сбербанк выдал почти 600 млрд рублей в рамках программы льготной ипотеки 15.04.2021, 09:330 Более 690 тысяч одиннадцатиклассников напишут итоговое сочинение 15 апреля
15.04.2021, 09:280 10 палов травы произошло в Псковской области за сутки 15.04.2021, 09:250 Родители, я сдам ЕГЭ 15.04.2021, 09:200 Ученые предупредили о развитии инсульта у детей после коронавируса 15.04.2021, 09:130 Женщина погибла при пожаре в Локнянском районе
15.04.2021, 09:120 «Экопром» выдал 17 тысяч мусорных мешков для проведения субботников 15.04.2021, 09:000 Галактики с одним спиральным рукавом запечатлел псковский астроном 15.04.2021, 08:511 Кинолог призвал не оставлять собак на привязи перед магазином 15.04.2021, 08:390 Почти 14 тысяч документов личного происхождения хранятся в псковском госархиве
15.04.2021, 08:270 Более 70 тысяч хлебобулочных изделий проверил Роспотребнадзор в 2020 году 15.04.2021, 08:150 Новые контейнеры для сбора мусора появились в Новосокольниках 15.04.2021, 08:002 Российские кондитеры заявили о росте цен на вафли и конфеты 15.04.2021, 07:440 Правительство согласовало нормы об обязательной маркировке животных
15.04.2021, 07:284 Росстат сообщил о снижении бедности в стране в 2020 году 15.04.2021, 07:132 Более 60% россиян решили перенести туры в Турцию 15.04.2021, 06:562 70 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области 15.04.2021, 00:530 В Пскове ведутся активные работы по благоустройству сквера на площади Ленина. ФОТО
14.04.2021, 22:360 В Голливуде снимут ремейк «Иронии судьбы» 14.04.2021, 22:160 Великолукские байкеры помогли ГИБДД провести акцию 14.04.2021, 22:071 Облюбованную под парковку зеленую зону на улице Госпитальной внесли на «Доску позора» 14.04.2021, 21:550 За пять лет почти 193 тысячи жителей Псковской области получили помощь от Красного Креста
14.04.2021, 21:491 Более четырех тысяч жителей Псковской области стали самозанятыми за 9 месяцев 14.04.2021, 21:321 В Пскове открылся первый Центр грамотности 14.04.2021, 21:240 Псковская библиотека приглашает на презентацию поэтического сборника Андрея Васильева 14.04.2021, 21:154 Михаил Ведерников подписал указ о продлении антикоронавирусных ограничений до 30 апреля
14.04.2021, 21:110 Руководитель следственного управления провел личный прием граждан в Великих Луках 14.04.2021, 20:570 Изобретательные политики превратили собак в ходячие билборды 14.04.2021, 20:430 В Островском районе обсудили проблемы работы почтовых отделений 14.04.2021, 20:380 Псковские курсанты ФСИН взяли призовые места на межвузовском «Марафоне знаний»
14.04.2021, 20:234 Более 1000 квартир в Борисовичах в ближайшее время обеспечат газом 14.04.2021, 20:152 Изменения правил размещения вывесок в Пскове обсудят на публичных слушаниях 11 мая 14.04.2021, 20:077 Борис Гребенщиков похвалил псковичей за соблюдение антикоронавирусных мер 14.04.2021, 19:450 Целостность спортивных и детских площадок проверили в Печорах
14.04.2021, 19:341 Улицы Алехина и Техническую в Пскове приведут в порядок в 2022 году 14.04.2021, 19:260 В псковском ПФР рассказали, как получить доступ к льготной парковке для инвалидов 14.04.2021, 19:151 Зданию Гдовской музыкальной школы требуется ремонт 14.04.2021, 19:150 Губернатору пожаловались на дороги и нарушение прав граждан РФ в Пустошкинском районе
14.04.2021, 19:086 Александр Братчиков назвал непростым решение о строительстве школы на Юбилейной 14.04.2021, 19:000 Фотофакт: На улице Юности в Пскове устроили пал травы 14.04.2021, 18:521 В трех школах Пскова началось строительство стадионов 14.04.2021, 18:431 Псковские депутаты рассказали о важной роли книжного форума «Русский Запад»
14.04.2021, 18:390 Псковский драмтеатр и Александринка представят совместный спектакль ко дню рождения Пушкина 14.04.2021, 18:200 В рамках сотрудничества с Эстонией 15 апреля в Пскове пройдет турнир по волейболу 14.04.2021, 18:120 Псковские росгвардейцы отработали технику беспарашютного десантирования 14.04.2021, 18:051 Александр Братчиков извинился за перенос сроков сдачи «Машиностроителя»
14.04.2021, 18:020 Девушку сбили в районе моста имени 50-летия Октября в Пскове 14.04.2021, 17:590 Всероссийский субботник проведут «Единая Россия» совместно с Минстроем 24 апреля 14.04.2021, 17:512 Для россиян ужесточили правила возвращения в страну из-за границы 14.04.2021, 17:451 Бани должны остаться городскими даже в случае передачи в концессию - Александр Братчиков
14.04.2021, 17:430 Сбербанк вернет клиентам деньги за полисы страхования из-за отмены авиарейсов в Турцию 14.04.2021, 17:340 Наталья Мельникова о социальных законах и работе с избирателями 14.04.2021, 17:290 Опубликовано видео ДТП с участием «Умного автобуса» в Пскове 14.04.2021, 17:260 Спасатели отработали действия при подтоплении территории Пскова
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.