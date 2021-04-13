Культура

Дипломат Владимир Симиндей побывал на книжном форуме «Русский Запад» в Пскове

Дипломат, политолог, руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память» Владимир Симиндей принял участие в книжном форуме «Русский Запад», который открылся в Пскове 14 апреля. Об этом он сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Напомним, Владимир Симиндей — частый гость в областном центре. «Это традиционный город, куда я люблю приезжать, где у меня много друзей и где ведется достаточно интересная книжная, клубная, интеллектуальная жизнь», - рассказал гость студии, добавив, что хорошо дружит с Историко-краеведческой библиотекой им. И. И. Василева.