Культура

Никто, кроме нас — заместитель директора «Михайловского» о воспитании любви к книгам

Научно-практические чтения «...Понемногу / Сокровища растут» начались в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в рамках многолетнего конференц-проекта «Библиотека в усадьбе». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее.

Открывая пленарное заседание конференции, заместитель директора по музейной, научной и экскурсионной работе Людмила Тихонова отметила, что традиционная михайловская конференция об усадебных библиотеках уникальна по своей теме: она единственная в своем роде в стране. «И это при том, что именно из русских усадеб вышла вся русская культура, в том числе и книжная, библиотечная культура», - сказала она.

«‎К сожалению, сейчас сложилась ситуация, когда прописные истины, которые должны быть понятны всем по умолчанию, нужно обязательно проговаривать, а то и расшифровывать. Например, говорить, как важно читать книги», - заметила Людмила Тихонова и напомнила участникам чтений, что на них, без преувеличения, лежит высокая миссия: привлечь интерес к книгам, к чтению. Он подкрепила это «стояние на передовой» девизом десантников: «Никто, кроме нас».

Как рассказала в музее, рабочую программу чтений начали с интереснейшего, полного любопытных исторических фактов и аналогий выступления об истории книги в самом начале допушкинского, XVIII века (докладчик — Николай Зубков, кандидат филологических наук, главный научный сотрудник библиотеки иностранной литературы имени Рудомино, Москва). Разговор о раритетах, хранящихся в разного уровня отечественных книжных собраниях, продолжили и другие выступающие.

Программа чтений рассчитана на два рабочих дня. Планируется, что их материалы будут опубликованы в одном из ближайших выпусков музейного научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана».