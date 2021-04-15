Культура

О работе по оцифровке книжных памятников шла речь на конференции «Библиотека в усадьбе» в «Михайловском»

О проблемах и перспективах перевода «в цифру» книжных памятников шла речь в выступлении кандидата исторических наук, сотрудника отдела редких книг Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени В.Г. Белинского Ольги Моревой на пленарном заседании в рамках научно-практических чтений «...Понемногу / Сокровища растут» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, темой доклада уральского специалиста стали издания XVIII века из круга чтения заводовладельца Демидова - раритеты, которые в рамках госпрограммы региональному центру «Книжные памятники Свердловской области» удалось сделать достоянием самой широкой читательской аудитории.

Подобная работа со старинными книгами ведется и в «Михайловском», рассказала в ходе краткого обсуждения доклада коллеги из Екатеринбурга руководитель научной библиотеки Пушкинского заповедника Людмила Беляева. К сожалению, она идет не теми темпами, как бы хотелось музейщикам, но тем не менее ежегодно на официальном сайте музея появляются полностранично оцифрованные издания. В их числе, рассказала Людмила Беляева, и книги, увидевшие свет в XIX веке, как, например, альманах «Северные цветы» 1825-го года или «Полярная звезда» 1824-го.

Здесь же, на сайте, можно познакомиться и со старинными учебниками, а еще с книгами, типичными для провинциальных усадебных библиотек. Среди них такие как знаменитый «календарь осьмого года» — «Поваренный календарь, или Самоучитель поваренного искусства, содержащий наставление к приготовлению снедей на каждый день в году для стола домашнего и гостинаго…» (Санкт-Петербург, 1808) или «Альбом шрифтов и монограмм для вышивания гладью» (Могилев, 1902). Представлены в «цифровой библиотеке» заповедника и многие редкие книги о Пушкине и псковских пушкинских местах.

Важность работы по оцифровке книжных памятников трудно переоценить, подчеркнула Людмила Беляева, отметив при этом, что в силу многих причин такая работа сейчас активнее ведётся в библиотеках, нежели в музеях, в собраниях которых немало подлинных книжных сокровищ.

Напомним, что научно-практические чтения «...Понемногу / Сокровища растут» в рамках многолетнего конференц-проекта «Библиотека в усадьбе» открылись сегодня в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». В программе завтрашнего, второго дня работы библиосъезда - пленарное заседание и круглый стол «Проблемы, перспективы, поиски и находки».