Культура

Конференция «Великие Луки: взгляд из прошлого» собрала участников из двух регионов

Историко-краеведческая конференция «Великие Луки: взгляд из прошлого», посвященная 855-летию первого летописного упоминания города, состоялась 15 апреля. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил член оргкомитета, депутат Великолукской городской думы, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков.

Фото здесь и далее - Е. Николаенкова

«Более 30 интереснейших докладов, посвященных истории и культуре Великих Лук и Псковской земли. География участников: Великие Луки, Псков, Опочка, Великолукский район, Торопец (Тверская область)», - рассказал Дмитрий Белюков.

Кроме него участников приветствовали депутат Псковского областного собрания Елена Даньшова, председатель комитета культуры администрации города Анжелика Романюк, директор библиотеки им. М. И. Семевского, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Галина Ковалёва.

Работа конференции прошла по нескольким направлениям: «Великие Луки в истории России🇷🇺 и Псковского края», «Историко-культурное наследие Великих Лук и Псковского края: проблемы сохранения, изучения и популяризации», «Личность в истории края». На пленарном заседании была представлена видеопрезентация фонда личного происхождения в Великолукском отделении Государственного архива Псковской области Галины Трофимовой, профессора, члена Союза краеведов России, сопредседателя Великолукского городского краеведческого общества.

Также участники конференции познакомились с выставкой архивных документов «Великие Луки: взгляд из прошлого» (из фондов Государственного архива Псковской области и его отделения в Великих Луках). Кроме того, была подготовлена выставка дореволюционных фотографий великолучан.

Организаторами конференции выступили Центральная городская библиотека им. М. И. Семевского, Великолукское городское краеведческое общество, Общественный совет по вопросам историко-культурного наследия города Великие Луки при поддержке городского комитета культуры. «Спасибо всем коллегам - участникам и организаторам», - поблагодарил Дмитрий Белюков.