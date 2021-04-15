Культура

Псковичи стали победителями международного конкурса «На Олимпе»

Студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Анастасия Куклина и Валерий Огло (класс преподавателя Екатерины Камаловой) стали победителями международного конкурса «На Олимпе». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Оба молодых вокалиста победили в номинации «Эстрадное пение», уровень мастерства – высшая лига. Анастасия Куклина стала обладательницей гран–при конкурса за исполнение русской народной песни «Реченька» в обработке Аллы Пугачевой. Валерий Огло получил звание лауреата 1 степени за исполнение песни Я. Френкеля на стихи И.Гофф «Русское поле».

Как отмечает преподаватель эстрадно-джазового вокала Екатерина Камалова, Анастасия Куклина и Валерий Огло – яркие представители молодой Псковской вокальной школы, которые не первый раз достойно представляют регион на престижных международных конкурсах и фестивалях.

Анастасия Куклина – учится не 1 курсе колледжа, имеет в своёем творческом архиве гран-при мультиформатного арт-проекта международного конкурса эстрадного вокала «Многоголосье», гран-при международного конкурса «Новые голоса на Новом радио», гран-при Всероссийского конкурса «Музыка.Весна. Победа», кубок за «Лучшее исполнение» военно-патриотической песни Всероссийского Фестиваля «Мы памяти верны», звание лауреата Всероссийского конкурса-фестиваля народных культур «Малахитовая шкатулка», звание лауреата международного конкурса «Кларини XXI-века».

Валерий Огло за три года обучения в колледже искусств уже трижды становился победителем регионального этапа молодежных Дельфийских игр России и дважды представлял Псковскую область в финале, он - дипломант Международного конкурса имени Муслима Магомаева «Орфей 2020», неоднократный победитель международного конкурса «Кларини XXI-века», лауреат 1 степени Международного фестиваля-конкурса «Золотая сцена» 2020.

«Победы студентов в конкурсах международного уровня – это подтверждение правильности выбранного нами музыкально-образовательного пути, это важный мотив для дальнейшего совершенствования в выбранной профессии» - заключила Екатерина Камалова.