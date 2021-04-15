Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
в последний путь
Ребята! Вступайте в профсоюз!
Жить экологично очень просто
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Знак качества фабрики обуви Nordman
Вузы вышли из моды
Мусор для ЮНЕСКО
Телефон прямого эфира 56-73-72
Доска позора
...и юный «Октябрь» впереди
 
 
 
ещё Культура 15.04.2021 13:360 Отреставрированную к 800-летию Невского икону передали в музейный комплекс «‎Двор Постникова» 16.04.2021 09:000 Псковичи стали победителями международного конкурса «На Олимпе» 16.04.2021 08:000 Конференция «Великие Луки: взгляд из прошлого» собрала участников из двух регионов 15.04.2021 19:340 О работе по оцифровке книжных памятников шла речь на конференции «Библиотека в усадьбе» в «Михайловском» 15.04.2021 13:360 Отреставрированную к 800-летию Невского икону передали в музейный комплекс «‎Двор Постникова» 15.04.2021 13:320 «Голоса эпохи» прозвучат в Пскове в рамках проекта «Большие гастроли»
 
 
 
Самое популярное 14.04.2021 11:1720 Каждый заместитель губернатора Псковской области заработал более 5 млн рублей в 2020 году 15.04.2021 15:002 Псковский гидрометцентр рассказал о недолгом тепле и наступающем холодном фронте 13.04.2021 11:214 Областной суд отменил приговор экс-руководителю «Моглино» Ольге Торбич 14.04.2021 12:522 Михаил Ведерников прокомментировал отставки Ивана Штылина и Жанны Малышевой 13.04.2021 17:356 Интерактив: Поездка в автобусе за 53 рубля вместо 27
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Псковичи стали победителями международного конкурса «На Олимпе»

16.04.2021 09:00|ПсковКомментариев: 0

Студенты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Анастасия Куклина и Валерий Огло (класс преподавателя Екатерины Камаловой) стали победителями международного конкурса «На Олимпе». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Оба молодых вокалиста победили в номинации «Эстрадное пение», уровень мастерства – высшая лига. Анастасия Куклина стала обладательницей гран–при конкурса за исполнение русской народной песни «Реченька» в обработке Аллы Пугачевой. Валерий Огло получил звание лауреата 1 степени за исполнение песни Я. Френкеля на стихи И.Гофф «Русское поле».

Как отмечает преподаватель эстрадно-джазового вокала Екатерина Камалова, Анастасия Куклина и Валерий Огло – яркие представители молодой Псковской вокальной школы, которые не первый раз достойно представляют регион на престижных международных конкурсах и фестивалях.

Анастасия Куклина – учится не 1 курсе колледжа, имеет в своёем творческом архиве гран-при мультиформатного арт-проекта международного конкурса эстрадного вокала «Многоголосье», гран-при международного конкурса «Новые голоса на Новом радио», гран-при Всероссийского конкурса «Музыка.Весна. Победа», кубок за «Лучшее исполнение» военно-патриотической песни Всероссийского Фестиваля «Мы памяти верны», звание лауреата Всероссийского конкурса-фестиваля народных культур «Малахитовая шкатулка», звание лауреата международного конкурса «Кларини XXI-века».

Валерий Огло за три года обучения в колледже искусств уже трижды становился победителем регионального этапа молодежных Дельфийских игр России и дважды представлял Псковскую область в финале, он - дипломант Международного конкурса имени Муслима Магомаева «Орфей 2020», неоднократный победитель международного конкурса «Кларини XXI-века», лауреат 1 степени Международного фестиваля-конкурса «Золотая сцена» 2020.

«Победы студентов в конкурсах международного уровня – это подтверждение правильности выбранного нами музыкально-образовательного пути, это важный мотив для дальнейшего совершенствования в выбранной профессии» - заключила Екатерина Камалова.

Теги: #псков #музыка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы принятие закона об ограничении работы в такси судимым за тяжкие преступления?
В опросе приняло участие 335 человек
16.04.2021, 10:220 Завершился показ фильма «Гибель империи. Российский урок». ВИДЕО (серии 16-18) 16.04.2021, 10:100 Псковская область присоединяется к всероссийскому субботнику 16.04.2021, 10:050 Пскович отомстил соседу за удар по голове и отправился в колонию на 3 года 16.04.2021, 10:030 Вся правда о Центре науки и спорта «Без предела»
16.04.2021, 09:540 Фотофакт: Бардак на берегу Псковы устранили 16.04.2021, 09:460 Сигареты под видом угля пытались провезти через границу псковичи 16.04.2021, 09:410 Квартира горела в Пскове из-за короткого замыкания в гирлянде 16.04.2021, 09:380 Участие Плюсского района в федеральных и областных программах обсудили депутаты на встрече актива
16.04.2021, 09:210 Россиянам разрешат банкротиться через портал госуслуг 16.04.2021, 09:170 15 палов травы зарегистрировано в Псковской области 15 апреля 16.04.2021, 09:000 Псковичи стали победителями международного конкурса «На Олимпе» 16.04.2021, 08:5417 Администрация соцсети «ВКонтакте» заблокировала группу «Жесть по-псковски»
16.04.2021, 08:430 Минобороны рассекретило архивы об освобождении польского города Тшчанка 16.04.2021, 08:350 Сельхозпредприятия Псковского района готовятся к летне-пастбищному периоду 16.04.2021, 08:190 Работники «Псковских тепловых сетей» благоустроили участок улицы Народной 16.04.2021, 08:000 Конференция «Великие Луки: взгляд из прошлого» собрала участников из двух регионов
16.04.2021, 07:477 В Минпромторге объяснили рост цен на яйца 16.04.2021, 07:328 Роспотребнадзор предложил дважды тестировать на COVID прибывших из Турции 16.04.2021, 07:171 Россияне назвали комфортную сумму сбережений 16.04.2021, 07:040 Роструд рассказал о возможности дополнительных выходных в мае
15.04.2021, 23:112 23 тысячи жителей Псковской области полностью привились от коронавируса 15.04.2021, 22:440 РФ продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня 15.04.2021, 22:260 Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в армии 15.04.2021, 22:100 Псковский архив опубликовал фото медиков и сестер милосердия 1914 года
15.04.2021, 21:562 Псковский Росреестр в марте привлек к ответственности 40 нарушителей земельного законодательства 15.04.2021, 21:412 Польша объявила троих российских дипломатов персонами нон грата 15.04.2021, 21:231 Как оформить переуступку права аренды участка, рассказали в Кадастровой палате 15.04.2021, 21:090 ПФР: На некоторые цели маткапитал можно использовать, не дожидаясь трехлетия ребенка
15.04.2021, 20:550 Доставку газа в баллонах и водоснабжение на селе обсудили депутаты с главами волостей Опочецкого района 15.04.2021, 20:501 Великолукские волонтеры оценили качество ремонта дворов 15.04.2021, 20:412 Льготникам могут разрешить получать лекарства без прописки 15.04.2021, 20:330 Житель Струг Красных отправится на обязательные работы за неуплату алиментов
15.04.2021, 20:200 Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат выплату к дню Победы 15.04.2021, 20:040 ПФР предлагает оформить материнский капитал без подачи заявления 15.04.2021, 19:560 Спасатели отработали действия при ликвидации лесных пожаров в Гдовском районе 15.04.2021, 19:480 Начальник Академии Федеральной службы исполнения наказаний находится в Пскове
15.04.2021, 19:450 Возбудителя опасной болезни выявили у цыпленка в Псковской области 15.04.2021, 19:340 О работе по оцифровке книжных памятников шла речь на конференции «Библиотека в усадьбе» в «Михайловском» 15.04.2021, 19:260 В Новоржеве решают вопрос возможности ремонта проблемных участков дорог и тротуаров 15.04.2021, 19:190 Филиал производственных мастерских для инвалидов открылся в Великих Луках
15.04.2021, 19:060 Регоператор проверил ход капремонта в многоквартирных домах Пскова и Псковского района 15.04.2021, 19:010 Бежаницкого убийцу, спалившего баню вместе с трупом жертвы, отправили за решетку на 9 лет 15.04.2021, 18:551 Более 630 млн рублей выдал Сбербанк бизнесу СЗФО под 3% по программе с господдержкой 15.04.2021, 18:440 Худрук Астраханского драмтеатра представит в Пскове два спектакля
15.04.2021, 18:340 Вакансия мирового судьи появилась в Порховском районе 15.04.2021, 18:136 Жизнь дорожает или мы дешевеем? 15.04.2021, 18:110 Cебежский нацпарк призывает жителей и гостей региона не жечь траву 15.04.2021, 18:000 Количество акционеров ВТБ в Псковской области увеличилось более чем вдвое
15.04.2021, 17:520 Депутаты Псковской гордумы обсудили благоустройство округа №3 15.04.2021, 17:430 Разбитый дворовый проезд на улице Инженерной в Пскове занесли на «Доску позора» 15.04.2021, 17:380 Комплексная уборка после зимы продолжается на улично-дорожной сети Пскова 15.04.2021, 17:300 Почти полтора миллиона рублей перевел пскович на счет мошенников
15.04.2021, 17:210 Жители «Афин» отказались оплачивать возвращение в краны горячей воды 15.04.2021, 17:124 Инфляция в Псковской области за март снизилась на 0,3% 15.04.2021, 17:040 СберБанк передал в переработку 10 тонн пластиковых карт 15.04.2021, 16:551 Александр Козловский наградил великолучанку за высокие результаты в спорте
15.04.2021, 16:430 В Печорах ищут пожилого мужчину на синем мопеде 15.04.2021, 16:410 Эпопею с ратификацией пограндоговора Эстонии с Россией надо давно было завершать — Симиндей 15.04.2021, 16:317 Двойная башня волшебника появится в Пскове 15.04.2021, 16:240 Полицейские изъяли фальшивые купюры в псковских банках
15.04.2021, 16:150 Три участка ремонтируют по «дорожному» нацпроекту на трассе Порхов – Успенье 15.04.2021, 16:070 Более 80 млн рублей направят на продолжение строительства соцгородка под Псковом 15.04.2021, 15:580 Великолучане победили в областном фестивале ГТО 15.04.2021, 15:502 Краевед разоблачил мифы экскурсоводов о Пскове
15.04.2021, 15:420 ВТБ готов принять участие в новой программе льготного автокредитования 15.04.2021, 15:345 Владимир Путин призвал избавляться от унизительных правил в социальной сфере 15.04.2021, 15:250 Общественный пресс-центр ПЛН: Мешает ли пандемия проведению капремонта домов? 15.04.2021, 15:202 Выставка плакатов на тему «Ограничения» откроется в Пскове
15.04.2021, 15:1810 Мифы и легенды площади Ленина 15.04.2021, 15:160 Инвестпроекты двух компаний одобрил наблюдательный совет «Моглино» 15.04.2021, 15:070 Сбербанк снижает ставки по программе льготной ипотеки 15.04.2021, 15:002 Псковский гидрометцентр рассказал о недолгом тепле и наступающем холодном фронте
15.04.2021, 14:540 ДТП с участием автобуса произошло напротив «Империала» в Пскове 15.04.2021, 14:460 Мишустин утвердил допмеры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма 15.04.2021, 14:254 Чего ждать России от США, рассказал дипломат Владимир Симиндей 15.04.2021, 14:190 «Сообразим на троих»: «Экватор» губернатора Михаила Ведерникова. ВИДЕО
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.