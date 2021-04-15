Культура

45 псковских объектов вошло в дополнительный список реставрации АНО «Возрождение»

АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» в настоящий момент ведет работы по 44 объектам культурного наследия, которые нуждаются в реставрации. Формирование проектной документации по этим памятникам уже близится к завершению. Дополнительно разработан список, в который вошли еще 45 объектов. Об этом председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Благодаря личному участию губернатора региона Михаила Ведерникова и владыки Тихона выполняется и еще предстоит большой объем работ... Не думаю, что когда-либо в Псковской области о таких объемах реставрационных работ шла речь, - отметил он. - Это и огромная ответственность, и большая задача. Каждый памятник предполагает четкое понимание задач и научный подход - у нас задействованы в этом смысле сейчас все ресурсы».

Вадим Нэдик также рассказал, что считает сотрудничество с АНО «Возрождение» одним из главных результатов своей работы в должности, на которую был назначен год назад.

Также, по его словам, важным итогом стало понимание массива памятников. «Заочно я был знаком со многими объектами культурного наследия по материалам, которые изучал до того, как оказался в Пскове, но это были полумеры: невозможно ознакомиться с памятником, не подойдя к нему вплотную, не увидев его, - пояснил Вадим Нэдик. - Я обошел своими ногами огромное количество территорий, памятников, ансамблей и парков, могу сказать, что глобальные проблемы, которые стоят перед комитетом, понятны мне не как текст на бумаге, а как реальная работа. По многим направлениям эта работа уже начата».

Председатель комитета признается: многие задачи на данный момент еще не выполнены. «Гигантское количество памятников, которые включены в Реестр, - само по себе явление позитивное, но влечет за собой колоссальный объем работы, - заметил он. - Это и определение границ территорий памятников, и определение предмета охраны памятников, и комплекс мероприятий по систематическому наблюдению и мерам реагирования в случае нарушений или неправильного использования ОКН. По многим позициям у нас еще много что не выполнено... По памятникам археологии поле непаханое, где нужно с поселениями прорабатывать вопросы, выезжать, вносить точные координаты».