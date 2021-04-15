Культура

Укрепление основания Снетогорского монастыря начнется в этом сезоне

Вопросы укрепления основания Снетогорского монастыря в части стен и южной башни рассмотрят члены Научно-методического и экспертного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области. Об этом председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«В прессе широко освещается эта тема, применяется термин "берегоукрепление". Он правильный, но с технической точи зрения разговор идет именно об укреплении оснований этого памятника, - заметил Вадим Нэдик. - Бетонное основание там уже есть. Связка этих бетонных оснований с верхними точками нахождения объекта сейчас основная задача. Такой проект существует». По словам чиновника, работы пройдут уже в этом сезоне: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» готово перейти к выбору подрядчика.

Кроме того, как сообщил Вадим Нэдик, в Пскове продолжается обсуждение перспективы восстановления так называемого Снетогорского столпа - церкви Вознесения-под-колоколы высотой 63 м. Члены совета при администрации области по вопросам охраны объектов культурного наследия, созданного по инициативе губернатора Михаила Ведерникова, а также члены Научно-методического совета Министерства культуры РФ признали гипотезу допустимой в сентябре прошлого года. Участники обсуждения согласились с мыслью, что этот памятник может стать украшением Пскова.

Вместе с тем, как заметил Вадим Нэдик, статья 47 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» гласит, что вопрос о воссоздании утраченных объектов культурного наследия федерального значения решается за счет федерального бюджета, с принятием соответствующего постановления правительством РФ. При такой работе также должно учитываться и общественное мнение, и мнение научных экспертов.

На данный момент, как сообщил Вадим Нэдик, псковская организация «Промжилстрой» занимается разработкой проектно-научной документации на ремонт и реставрацию остатков нижней части колокольни XVI века, включая первоочередные противоаварийные и консервационные работы.