Культура

Один из предаварийных памятников ЮНЕСКО в Псковской области ждет ремонт

Подворье Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого монастыря, которое является пользователем одного из псковских памятников ЮНЕСКО - собора Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, получило от комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области задание на проведение работ по сохранению ОКН. Как сообщил председатель комитета Вадим Нэдик в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, речь идет о ремонте и замене кровли на предаварийном памятнике.

Планируется, что этот комплекс мер обеспечит сохранность объекта. Кроме того, в настоящее время решается вопрос о благоустройстве территории собора в части обустройства системы водоотведения. «Всем известно состояние этого памятника в плане воздействия на него паводковых вод, - отметил Вадим Нэдик. - Когда начинается обильное таяние снега, там образуется скопление снега, льда и воды... Там лужи, говоря простым языком».

По словам председателя регионального органа охраны, комитет находится в постоянном контакте с настоятелем монастыря иеромонахом Всеволодом (Сикановым). «Я на прошлой неделе ездил в Крыпецкий монастырь, и мы обсуждали вопрос по поводу собора Иоанна Предтечи, - рассказал Вадим Нэдик. - Он сам является активным сторонником проведения этих работ. Он для этого сам предпринимает меры, сообразуясь с финансовыми возможностями, которые он может привлекать».

Кроме того, как сообщил чиновник, осенью прошлого года комитет сформировал заявки в Министерство культуры РФ на проведение работ на 14 объектах, имеющих статус особо ценных. В этот список вошел и собор Иоанна Предтечи. Однако на сегодня пока не опубликованы результаты рассмотрения заявок.

Вадим Нэдик также рассказал о том, что работы по благоустройству, в том числе в части отвода грунтовых вод и защите от влияния паводков, включены в требования к разработке проектной документации на реставрацию и приспособление для современного использования Преображенского собора Мирожского монастыря. Проектная организация - Центральные научно-реставрационные проектные мастерские (Москва). Заказчик - АНО «Возрождение», стоимость разработки проектной документации - 27 млн 427 тысяч рублей. Сроки - до ноября 2022 года.