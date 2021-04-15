Культура

Все по силам - Вадим Нэдик о работах в Троицком соборе и на колокольне

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове о том, какие работы ведутся в настоящее время на двух важнейших объектах - в Троицком соборе и на колокольне.

По его словам, в срок до 15 августа этого года московская научно-проектная организация «Экспо Сервис Профи» предоставит научно-проектную документацию на ремонт, реставрацию и приспособление главного собора города.

«Тот, кто бывал на территории собора, видел, что там выполнено 4 очень глубоких шурфа, раскрыто основание, - рассказал Вадим Нэдик. - К сожалению, из-за морозов, пришлось остановить работы, но на данный момент они практически завершены... Псковский археолог Сергей Салмин четко разъяснил, где выступили основания фундамента третьей Троицы, и мы теперь четко понимаем, что на несколько метров от склона было смещение собора». Предположительно, произошла просадка на новых фундаментах, поэтому псковичи установили контрфорсы, которые сейчас, по сути дела, уже «висят» на стенах.

По словам Вадима Нэдика, предстоящие работы по цементации грунтов являются обычными для реставраторов. «Все по силам, - уверен председатель комитета. - Мы надеемся, что подрядчик с этой задачей справится, просим, чтобы проектировщик ускорил работу». Если проект будет сдан раньше срока, инъектирование можно будет начать уже осенью.

Более сложная ситуация сложилась на колокольне Троицкого собора, заметил гость студии. В июле прошлого года на объекте были приостановлены работы, так как в процессе их выполнения выявилась очень серьезная деструкция стен и фундаментов. Изначально московские подрядчики ООО «Архитектурно-реставрационная мастерская АРКАДА-НТ» должны были делать противоаварийные первоочередные работы, но выявился объем, который выходил за рамки по финансовым возможностям. Проблемы были связаны и с организационно-юридическими изменениями в организациях, подведомственных Министерству культуры.

В настоящее время Минкульт при активном участии Агентства по управлению и использованию памятников культуры принял на себя все обязательства по работам, где в роли заказчика выступала Северо-Западная дирекция. На колокольне работает новый подрядчик ООО «Таласса».

«По колокольне у нас два сценария, окончательно вопрос не решен, - сказал Вадим Нэдик. - По одному из вариантов, можно ныне существующие леса вывесить на временные опоры, чтобы провести противоаварийные работы на фундаментах, а потом переходить на работы на стенах... Есть другое мнение: фундаменты не в таком удручающем состоянии, чтобы остановить сейчас работу по самим стенам и глобально погрузиться в тему укрепления фундамента. Сейчас идет изучение состояния колокольни».

По словам председателя комитета, если будет принято решение о том, что инъектирование может пройти во вторую очередь, и подрядчик сможет провести более обширные работы на стенах (на это выделено более 2 млн рублей), то, возможно, к зиме с колокольни будут убраны леса.