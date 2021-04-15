Культура

Псковские памятники нерадивых собственников могут пойти с молотка

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове о том, какая работа ведется с собственниками памятников, которые не выполняют своих обязательств по сохранению объектов.

По домам №7а и 9 по улице Труда он сообщил, что в 2020 году в рамках договора подряда с физлицом-собственником ООО «Августина» начало разработку научно-проектной документации на ремонт, реставрацию и приспособление этих двух объектов. Известно, что на данный момент проект частично выполнен, но работы приостановлены в связи с тем, что произошла смена собственника на Труда, 7а.

«У нас есть практика, которую я считаю порочной: частные владельцы покупают памятник, не производят никаких улучшений и не ведут работу по его сохранению, выдерживают паузу, дожидаясь, когда охранные обязательства и тот срок, который комитет определяет для начала и производства работ по сохранению объекта, истекает, затем смена собственника, и все начинается с начала. В результате этих "мероприятий" памятник остается на протяжении долгих лет без надлежащей заботы, в буквальном смысле разрушается», - сказал Вадим Нэдик. В качестве примера он также привел дом Оглоблиной на улице Герцена.

Председатель комитета подчеркнул, что в настоящее время в российское законодательство внесены изменения, согласно которым памятник может быть изъят по инициативе органа охраны и выставлен на аукцион.

Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе зданий на улице Труда, являющихся объектами культурного наследия, Вадим Нэдик высказал свое отношение к предложению о снятии данных объектов с учета. «Снятие с учета ОКН - это задача, не свойственная комитету по охране памятников, - уверен он. - Наша задача - пополнять реестр, выявлять памятники и ставить их на учет. Мнение наше в этом смысле однозначно: снимать памятники с учета нельзя. Но, если заинтересованная сторона докажет, что ОКН не представляет никакой исторической и культурной ценности, не связан ни с какими личностями и событиями, по результатам государственной историко-культурной экспертизы памятник можно снять с учета. В принципе это возможно, но такие действия всегда вызывают шквал негативной реакции и в культурном сообществе, и в профессиональной среде».