На интерактивный спектакль «Поклонилась весна кузнецу» приглашают псковичей

Интерактивный кукольный спектакль «Поклонилась весна кузнецу» от творческого объединения «Коляда» пройдет в рамках X Пасхального фестиваля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского молодежного центра.
Творческий коллектив «Коляда» познакомит зрителей с традиционными псковскими обрядами и песнями.
Спектакль состоится 22 апреля в 18:30 по адресу: улица Максима Горького, 15.
Чтобы стать участником мероприятия, необходимо написать методисту молодежного центра Анастасии. Количество мест ограничено. Возраст 6+.