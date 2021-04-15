Культура

Голосование в рамках конкурса «…Кто там в малиновом берете» началось на сайте Пушкинского заповедника

Голосование за фотографии, участвующие в конкурсе «…Кто там в малиновом берете» открыли на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, участниками творческого соревнования стали коллективы и авторы из разных уголков России — от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Псковскую область представляют жители деревни Трифоново (Великолукский район), а также педагоги и учащиеся опочецкой гимназии имени А. Д. Петрова («Центр образования Опочецкого района»). Конкурсанты, в подавляющем большинстве, инсценировали сказки Пушкина — «О рыбаке и рыбке», «О царе Салтане…», «О метвой царевне…», «О золотом петушке», «Сказка о попе и работнике его Балде». А вот сцену разговора Татьяны в малиновом берете с послом изобразили самые младшие участники михайловского конкурса — воспитанники детского сада № 88 из города Воронежа, отметили в музее.

К фотографии: Александра Соболева, Санкт-Петербург. «А у князя женка есть, / Что не можно глаз отвесть…»

Голосовать за понравившиеся работы можно на сайте музея ежедневно до 31 июля за любое количество фотографий. Имена победителей конкурса объявят 11 августа.