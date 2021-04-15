Культура

23 апреля в Пскове пройдут «Золотцевские чтения»

23 апреля в 17.30 в библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева в Пскове пройдут «Золотцевские чтения». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Первая встреча «Станислав Золотцев и его время» посвящена писателю, переводчику, автору текста гимна г. Пскова и тем людям, которые находились рядом с ним. Писатели из Пскова, Новосибирска, Москвы, друзья и единомышленники Станислава Золотцева вспомнят о совместном пути, о влиянии его творчества на формирование их мировоззрения.

Прозвучат произведения С. А. Золотцева, а также музыкальные композиции, созданные на его стихи.

Станислав Золотцев (1947 – 2008) родился в деревне Крестки под Псковом (сейчас территория бывшей деревни вошла в городскую черту). Работал слесарем, строителем, переводчиком за рубежом. Окончил филологический факультет Ленинградского университета. Служил офицером в авиации Северного флота. Кандидат филологических наук. Автор поэтических сборников: «Зимняя радуга» (1975), «Дело чести» (1979), «По серой тропе» (1985), «Всё пройдет, а Россия останется» (1997), «Летописец любви» (2001), «Звезда и крест Победы» (2005) и других, а также книг прозы, литературоведческих работ. Лауреат литературных премий имени М. Булгакова и А. Платонова. Жил в Пскове и в Москве.