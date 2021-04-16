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Культура

Ольга Тимофеева: Иллюзий, что будет просто, у меня нет

19.04.2021 15:39|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обозначил приоритетные направления, которыми предстоит заняться Ольге Тимофеевой в должности исполняющей обязанности председателя областного комитета по культуре.

В частности, как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, речь зашла о реализации профильного национального проекта, разработке региональной концепции развития культуры в области, подготовке и проведении различных тематических мероприятий.

Глава региона также подчеркнул, что в рамках работы над реализацией нацпроектов необходимо особое внимание уделить вопросам создания дома культуры в поселке Смуравьево-2 в Гдовском районе. «Задача сложная. Тем не менее необходимо проработать варианты, чтобы до конца года обеспечить строительную готовность объекта», — сказал губернатор.

Ольга Тимофеева поблагодарила Михаила Ведерникова за оказанное доверие. «Иллюзий, что будет просто, у меня нет. Работы много. Задачи стоят серьезные», - заметила она.

Теги: #культура
Источник: Псковская Лента Новостей
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